ΒΙΝΤΕΟ: Τρεις «καλλιτεχνίες» της Ομόνοιας εώς τώρα στη σεζόν!

Η Ομόνοια δημοσίευσε βίντεο στο οποίο παρουσιάζει τρία από τα πιο εντυπωσιακά γκολ που έχει πετύχει μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν.

Στο υλικό ξεχωρίζει o «κεραυνός» του Κάρελ Άιτιγκνκ απέναντι στην ΑΕΚ, το εξαιρετικά εκτελεσμένο σουτ του Ευάγγελου Ανδρέου στο παιχνίδι με την ΑΕΛ, καθώς και το εντυπωσιακό τελείωμα του Σεμέδο στο ματς κόντρα στην Πάφο FC.

Τρεις στιγμές που υπενθυμίζουν την ποιότητα και την επιθετική αποτελεσματικότητα της ομάδας.