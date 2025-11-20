ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η εθνική Ιταλίας δεν σταματά να σκέφτεται τον Πολονάρα - Τον κάλεσε τιμητικά για τα προκριματικά

Η εθνική της Ιταλίας ανακοίνωσε τις κλήσεις για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου και ο Ακίλε Πολονάρα βρίσκετε στην αποστολή.

Η Ιταλία αντιμετωπίζει την Ισλανδία για το πρώτο παιχνίδι των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλλου του 2027. Η αποστολή ανακοινώθηκε και το όνομα που ξεχώρισε στην 17αδα ήταν του Ακίλε Πολονάρα.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση: «Εδώ είναι οι παίκτες που κλήθηκαν για το παιχνίδι στην Τορτόνα. Ξεχωρίζει το όνομα του Ακίλε Πολονάρα ο οποίος, αν και δεν μπορεί να ενταχθεί στην ομάδα, θα είναι ο αρχηγός της.»

ΔΙΕΘΝΗΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

