Η εθνική Ιταλίας δεν σταματά να σκέφτεται τον Πολονάρα - Τον κάλεσε τιμητικά για τα προκριματικά
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η εθνική της Ιταλίας ανακοίνωσε τις κλήσεις για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου και ο Ακίλε Πολονάρα βρίσκετε στην αποστολή.
Η Ιταλία αντιμετωπίζει την Ισλανδία για το πρώτο παιχνίδι των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλλου του 2027. Η αποστολή ανακοινώθηκε και το όνομα που ξεχώρισε στην 17αδα ήταν του Ακίλε Πολονάρα.
Συγκεκριμένα η ανακοίνωση: «Εδώ είναι οι παίκτες που κλήθηκαν για το παιχνίδι στην Τορτόνα. Ξεχωρίζει το όνομα του Ακίλε Πολονάρα ο οποίος, αν και δεν μπορεί να ενταχθεί στην ομάδα, θα είναι ο αρχηγός της.»
World Cup 2027 Qualifiers: i 17 Azzurri del CT Luca Banchi 📋— Italbasket (@Italbasket) November 20, 2025
A una settimana dall’esordio vs 🇮🇸, ecco i convocati per il raduno di Tortona.
Spicca il nome di Achille Polonara che, pur non potendo aggregarsi alla squadra ne sarà il Capitano 💙#Italbasket pic.twitter.com/aJeumT0rdm
