Η εθνική Ιταλίας δεν σταματά να σκέφτεται τον Πολονάρα - Τον κάλεσε τιμητικά για τα προκριματικά

Η Ιταλία αντιμετωπίζει την Ισλανδία για το πρώτο παιχνίδι των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλλου του 2027. Η αποστολή ανακοινώθηκε και το όνομα που ξεχώρισε στην 17αδα ήταν του Ακίλε Πολονάρα.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση: «Εδώ είναι οι παίκτες που κλήθηκαν για το παιχνίδι στην Τορτόνα. Ξεχωρίζει το όνομα του Ακίλε Πολονάρα ο οποίος, αν και δεν μπορεί να ενταχθεί στην ομάδα, θα είναι ο αρχηγός της.»

World Cup 2027 Qualifiers: i 17 Azzurri del CT Luca Banchi 📋



A una settimana dall’esordio vs 🇮🇸, ecco i convocati per il raduno di Tortona.

Spicca il nome di Achille Polonara che, pur non potendo aggregarsi alla squadra ne sarà il Capitano 💙#Italbasket pic.twitter.com/aJeumT0rdm — Italbasket (@Italbasket) November 20, 2025

