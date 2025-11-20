Για να τριτώσει το καλό

Μετά από μία μικρή περίοδο ξεκούρασης, για όσους φυσικά δεν είχαν υποχρεώσεις με τα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα, οι ποδοσφαιριστές της Πάφος FC επιστρέφουν και πάλι στη δράση, με το απαιτητικό πρόγραμμα να ξεκινάει την ερχόμενη Παρασκευή (21/11). Η αρχή στη νέα σειρά αγώνων γίνεται με ένα δύσκολο και συνάμα πολύ σημαντικό παιχνίδι που αφορά τη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς η παφιακή ομάδα θα υποδεχθεί αύριο (19:00) στο στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης» τον Άρη.

Το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο θέλει, απέναντι σε μία ομάδα που επίσης έκανε τεράστια άλματα τα τελευταία χρόνια, να πανηγυρίσει την τρίτη διαδοχική νίκη. Κόντρα στην «Ελαφρά Ταξιαρχία» είχε πανηγυρίσει και στα δύο παιχνίδια των πλέι οφ της περσινής χρονιάς (0-1, 4-0). Μάλιστα, πριν από αυτές τις δυο αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα, οι δυο τους είχαν βρεθεί και στον α’ γύρο του κυπέλλου, με την Πάφο FC να παίρνει την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4 (σ.σ. 1-1 η κανονική διάρκεια).

Το πρώτο από τα επτά

Ο αγώνας απέναντι στον Άρη είναι ο πρώτος από μία σειρά επτά συνεχόμενων παιχνιδιών με μεγάλο βαθμό δυσκολιας για τους πρωταθλητές. Μετά από την κόντρα με τους πράσινους της Λεμεσού, που αφορά τη μάχη για την κορυφή, η Πάφος FC θα υποδεχθεί τη Μονακό για τη League Phase του Conference League την επόμενη Tετάρτη (26/11). Ακολούθως θα παίξει με δυο ομάδες των κάτω διαζωμάτων, Ε.Ν. Ύψωνα (30/11, εκτός) και Ακρίτα (05/12, εντός), προτού πάει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει τη Γιουβέντους (10/12) σε μία νέα ευρωπαϊκή πρόκληση. Μετά θα ακολουθήσει εξόρμηση στο Παραλίμνι (14/12) για να παίξει με την Ένωση, με το πρόγραμμα πριν από τη διακοπή των Χριστουγέννων να περιλαμβάνει άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι, με τον ΑΠΟΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης» στις 21 Δεκεμβρίου.