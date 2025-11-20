Το έχει σαν… απωθημένο

Ο Άρης από τη σεζόν 2021-22 έχει μπει στην κατηγορία των «μεγάλων». Και είναι κάθε χρόνο διεκδικητής του πρωταθλήματος, με αποκορύφωμα την κατάκτησή του το 2023. Έχει πετύχει σπουδαίες νίκες, όμως δεν έπραξε κάτι εδώ και μία τετραετία που είναι κάτι σαν… απωθημένο. Να κερδίσει την Πάφος FC στην έδρα της. Έφτασε αρκετές φορές κοντά, όμως δεν το πέτυχε ποτέ σε οκτώ εξορμήσεις. Μέτρησε τρεις ήττες και έφερε πέντε ισοπαλίες.

Γνωρίζει πολύ καλά πως αν το πράξει την προσεχή Παρασκευή (21/11, 19:00) και πανηγυρίσει το διπλό, θα αποκτήσει τεράστια δυναμική στη μάχη για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Θα ανοίξει τη διαφορά στους τέσσερις βαθμούς και θα βάλει πίεση στην ομάδα της Πάφου. Κακά τα ψέματα όμως, δεν θα θεωρηθεί αποτυχία το σημείο της ισοπαλίας.

Ο Άρτζομ Ράτζκοφ έχει γεμάτο οπλοστάσιο και καλείται να κάνει σωστή διαχείριση που θα φέρει το διπλό. Δεν υπολογίζεται μονάχα ο μόνιμα τραυματίας Κακόριν, που ολοένα και ανεβάζει ρυθμούς.