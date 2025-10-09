Ευρωλίγκα: Δράσης συνέχεια στην 3η αγωνιστική με σημαντικές αναμετρήσεις

Η... αυλαία άνοιξε το βράδυ της Τετάρτης, με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να νικά τη συμπολίτισσά της Χάποελ στη Σόφια της Βουλγαρίας, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της στη φετινή διοργάνωση και αναγκάζοντας παράλληλα την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στην πρώτη δική της ήττα.

Η δράση συνεχίζεται απόψε, με την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπασκόνια και με τέσσερα ακόμα παιχνίδια! Στις 21:30, θα ξεκινήσει το ματς της Ολίμπια Μιλάνο με τη Μονακό, με αμφότερες τις ομάδες να έχουν από μία νίκη και μία ήττα, ενώ ταυτόχρονα θα διεξάγεται και η αναμέτρηση της Παρτίζαν με την Εφές.

Στις 21:45 θα έχουμε τζάμπολ στη συνάντηση της Παρί με τη Βίρτους Μπολόνια, δύο ομάδες που θα παλέψουν για να πάρουν τη δεύτερη νίκη τους στη φετινή Ευρωλίγκα, ενώ στις 22:00 θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Ρεάλ με τη Βιλερμπάν στη Μαδρίτη, με τη «βασίλισσα» να ψάχνει τη δεύτερη σερί νίκη της μετά από εκείνη επί του Ολυμπιακού, κόντρα στους Γάλλους, οι οποίοι έρχονται από θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Μπασκόνια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 8/10

Χάποελ Τελ Αβίβ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103

Πέμπτη 9/10

Μπασκόνια-Παναθηναϊκός (21:30)

Ολίμπια Μιλάνο -Μονακό (21:30)

Παρτίζαν-Εφές (21:30)

Παρί-Βίρτους Μπολόνια (21:45)

Παρασκευή 10/10

Φενέρμπαχτσε-Ερυθρός Αστέρας (20:45)

Ολυμπιακός-Dubai BC (21:15)

Μπαρτσελόνα-Βαλένθια (21:30)

Μπάγερν Μονάχου-Ζάλγκιρις (21:30)

