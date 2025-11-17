ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα δύο μεγαλύτερα λάθη στον Παναθηναϊκό που παραδέχθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος

Τα δύο μεγαλύτερα λάθη στον Παναθηναϊκό που παραδέχθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος

Ο Γιάννης Αλαφούζος παραδέχθηκε δύο μεγάλα σφάλματα που έχει κάνει ως ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε, ο Γιάννης Αλαφούζος αναφέρθηκε εκτενώς σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον Παναθηναϊκό, ενώ στάθηκε στα σημαντικότερα λάθη που θεωρεί ότι έκανε κατά τη θητεία του στην ιδιοκτησία της ομάδας.

Ένα από αυτά, όπως παραδέχθηκε, ήταν η απόφαση να απομακρύνει τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς από την τεχνική ηγεσία. Το άλλο, είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν λειτούργησε με την αυστηρότητα και τη «σφιχτή» προσέγγιση που ο ίδιος θεωρεί πως θα έπρεπε να έχει υιοθετήσει.

«Ένα μεγάλο λάθος μου ήταν ότι έπρεπε να είμαι πιο σφιχτός, να μην ξοδεύουμε τόσα λεφτά. Λάθος μου ήταν επίσης ότι έφυγε ο κ. Γιοβάνοβιτς. Έχω κάνει πολλά λάθη, αλλά τόσο μεγάλο όσο αυτά δεν μου έρχεται στο μυαλό.

Είπα και πριν για τα λάθη μου, όπως για παράδειγμα ο Στραματσόνι, που είναι συνδεδεμένο με το κόστος, και άλλα λάθη οικονομικά, αλλά και το θέμα του Γιοβάνοβιτς. Αυτά θα άλλαζα. Δεν θα έπρεπε να ήμουν αισιόδοξος ότι θα μπαίναμε στο Champions League και θα αυξάναμε τα έσοδα», είπε αναλυτικά.

 

Ελλαδα

Διαβαστε ακομη