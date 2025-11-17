ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κ. Δημητρίου: «Δεν μας εκφράζει σαν επίσημη ΑΕΚ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κ. Δημητρίου: «Δεν μας εκφράζει σαν επίσημη ΑΕΚ»

Όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου των κιτρινοπράσινων.

Για όλα όσα αφορούν την ΑΕΚ μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας Κυριάκος Δημητρίου στον SuperSport FM 104.

Για το επόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό: «Είναι ένας δυσκολοκατάβλητος αντίπαλος και θα πρέπει να πάμε στο παιχνίδι του Σαββάτου να παρουσιάσουμε το καλύτερο μας πρόσωπο. Είναι καλή ομάδα και το δείχνει σε ολα του τα παιχνίδια με τις δυσκολίες που έβαλε στους αντιπάλους του και τους βαθμούς που πήρε. Είναι πιο ψηλά και από τις ομάδες που ανέβηκαν φέτος».

Για το πρόγραμμα και τη συνέχεια: Έχει σημασία να μπορείς να βρείς τον τρόπο να πάρεις το ζητούμενο σε παιχνίδια που δεν εντυπωσιάζεις, να παίρνεις τους βαθμούς, Περιοριστήκαμε και λόγω του προγράμματος που ήταν πολύ δύσκολο, αλλά και λόγω των πολλών απουσιών που είχαμε. Περιμένουμε καλύτερη συνέχεια, πήραμε ανάσες και περιμένουμε παίκτες να έρθουν πίσω. Θα κάνουμε ένα πρώτο απολογισμό στην διακοπή των χριστουγέννων.

Για τις μεταγραφές: «Έχουμε ένα άνθρωπο που αποφασίζει σε συνεργασία με την τεχνική ηγεσία. Πάντα μας ενδιαφέρει και έχουμε και την ατυχία με τον Τσακόν που χάνει την σεζόν. Θα το δούμε σίγουρα και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας».

Για τις δηλώσεις Γιώργου Κωνσταντίνου: «Είναι δικαίωμα του καθενός να εκφράζει την άποψή του, όμως να διαχωρίσουμε τα πράγματα. Δεν μας εκφράζει σαν επίσημη ΑΕΚ. Εμείς ευχαριστούμε τον κόσμο και για την προσέλευση του στο γήπεδο και για τα ταξίδια που έκαναν στο εξωτερικό. Έχουμε μεγαλώσει τη βάση του κόσμου μας, πάντα υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση. Πάντα ευχαριστούμε τον κόσμο που έρχεται.

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Θα δούμε με τους τραυματίες τι γίνεται, το πιο πιθανό να επιστρέψουν οι περισσότεροι. Ο Ρομπέρζ θα εκτίσει την ποινή του με Ολυμπιακό και ο Μιλίτσεβιτς με τον Ακρίτα Χλώρακας».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Παυλίδης «πυροβολεί», αλλά είναι μόνος του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στις Κεντρικές Φυλακές μεταφέρονται οι τέσσερις για την εκτέλεση Δημοσθένους

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ενοχλημένος ο Τούχελ από τη συμπεριφορά του Μπέλιγχαμ κατά την αλλαγή του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ματθαίου: «Είναι ένα παιχνίδι must-win για εμάς»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κ. Στρατής: «Ξέρουμε τι πήγε λάθος το καλοκαίρι»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Κ. Δημητρίου: «Δεν μας εκφράζει σαν επίσημη ΑΕΚ»

ΑΕΚ

|

Category image

Ελπιδοφόρο το μέλλον

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Υποψηφιότητα Γαρπόζη για τον πάγκο της Ένωσης

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ/Επενδυτές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στη Λισαβόνα ο Σπύρος Νεοφυτίδης για την ιστορική Γενική Συνέλευση της FIFPRO

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ιστορικές επιδόσεις για Χάαλαντ με τη Νορβηγία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παραλίγο να έρθει στα χέρια με θεατή ο Ντρέιμοντ Γκριν: «Με αποκαλούσε γυναίκα!»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κύκλωμα τηλεφωνικών απατών: Οι συνομιλίες που «καίνε» την 37χρονη πρώην πρωταθλήτρια

Ελλάδα

|

Category image

Τα δύο μεγαλύτερα λάθη στον Παναθηναϊκό που παραδέχθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η μεγάλη συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου: Όλα όσα είπε για τον Παναθηναϊκό, από το χθες ως το αύριο

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη