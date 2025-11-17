Κ. Δημητρίου: «Δεν μας εκφράζει σαν επίσημη ΑΕΚ»

Για όλα όσα αφορούν την ΑΕΚ μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας Κυριάκος Δημητρίου στον SuperSport FM 104.

Για το επόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό: «Είναι ένας δυσκολοκατάβλητος αντίπαλος και θα πρέπει να πάμε στο παιχνίδι του Σαββάτου να παρουσιάσουμε το καλύτερο μας πρόσωπο. Είναι καλή ομάδα και το δείχνει σε ολα του τα παιχνίδια με τις δυσκολίες που έβαλε στους αντιπάλους του και τους βαθμούς που πήρε. Είναι πιο ψηλά και από τις ομάδες που ανέβηκαν φέτος».

Για το πρόγραμμα και τη συνέχεια: Έχει σημασία να μπορείς να βρείς τον τρόπο να πάρεις το ζητούμενο σε παιχνίδια που δεν εντυπωσιάζεις, να παίρνεις τους βαθμούς, Περιοριστήκαμε και λόγω του προγράμματος που ήταν πολύ δύσκολο, αλλά και λόγω των πολλών απουσιών που είχαμε. Περιμένουμε καλύτερη συνέχεια, πήραμε ανάσες και περιμένουμε παίκτες να έρθουν πίσω. Θα κάνουμε ένα πρώτο απολογισμό στην διακοπή των χριστουγέννων.

Για τις μεταγραφές: «Έχουμε ένα άνθρωπο που αποφασίζει σε συνεργασία με την τεχνική ηγεσία. Πάντα μας ενδιαφέρει και έχουμε και την ατυχία με τον Τσακόν που χάνει την σεζόν. Θα το δούμε σίγουρα και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας».

Για τις δηλώσεις Γιώργου Κωνσταντίνου: «Είναι δικαίωμα του καθενός να εκφράζει την άποψή του, όμως να διαχωρίσουμε τα πράγματα. Δεν μας εκφράζει σαν επίσημη ΑΕΚ. Εμείς ευχαριστούμε τον κόσμο και για την προσέλευση του στο γήπεδο και για τα ταξίδια που έκαναν στο εξωτερικό. Έχουμε μεγαλώσει τη βάση του κόσμου μας, πάντα υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση. Πάντα ευχαριστούμε τον κόσμο που έρχεται.

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Θα δούμε με τους τραυματίες τι γίνεται, το πιο πιθανό να επιστρέψουν οι περισσότεροι. Ο Ρομπέρζ θα εκτίσει την ποινή του με Ολυμπιακό και ο Μιλίτσεβιτς με τον Ακρίτα Χλώρακας».