Παραλίγο να έρθει στα χέρια με θεατή ο Ντρέιμοντ Γκριν: «Με αποκαλούσε γυναίκα!»

Παραλίγο να έρθει στα χέρια με θεατή ο Ντρέιμοντ Γκριν: «Με αποκαλούσε γυναίκα!»

Ο Ντρέιμοντ Γκριν ζήτησε τα ρέστα από θεατή των court seats που τον αποκαλούσε… Έιντζελ Ρις.

Λίγο έλειψε να έρθει στα χέρια με έναν θεατή των court seats ο Ντρέιμοντ Γκριν στον αγώνα των Γουόριορς με τους Πέλικανς στη Νέα Ορλεάνη.

Ο φίλαθλος, ένας 35χρονος ονόματι Σαμ Γκριν, φώναζε περιπαικτικά στον φόργουορντ του Γκόλντεν Στέιτ «Έιντζελ Ρις», με αφορμή κάποια χαμένα σουτ από κοντινή απόσταση μετά από επιθετικά ριμπάουντ, όπως συνηθίζει να κάνει η σταρ του WNBA.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν πήγε να ζητήσει τα ρέστα από τον θεατή, που όχι μόνο δεν φοβήθηκε αλλά φαινόταν από τη γλώσσα του σώματος να τον προκαλεί. Τελικά με παρέμβαση των ψυχραιμότερων το επεισόδιο δεν πήρε έκταση και μάλιστα ο θεατής παρέμεινε στη θέση του και δεν απομακρύνθηκε από το γήπεδο.

«Με αποκαλούσε γυναίκα. Στην αρχή ήταν αστείο, αλλά δεν γίνεται να το κάνεις συνέχεια. Έχω τέσσερα παιδιά και ένα που έρχεται. Μιλούσε πολύ και όταν πήγα κοντά του δεν είχε να πει κάτι άλλο. Αλλά εντάξει, προχωράμε», τόνισε ο 35χρονος άσος.

Ο φίλαθλος είπε με τη σειρά του: «Δεν τον έβρισα. Και το να έρθει από μακριά κοντά στη θέση μου και να μου βάλει το πρόσωπο μπροστά στο δικό μου, ήταν λίγο τρομακτικό».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβαστε ακομη