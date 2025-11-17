Στις Κεντρικές Φυλακές μεταφέρονται οι τέσσερις για την εκτέλεση Δημοσθένους

Στις κεντρικές φυλακές θα μεταφερθούν οι τέσσερις υπόδικοι για την υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους, μετά από απόφαση του επαρχιακού δικαστηρίου Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή, μεταξύ άλλων, τα γεγονότα επιβεβαίωσαν το δημοσίευμα του «Πολίτη» για τον ρόλο του 31χρονου, δηλαδή ότι πρόκειται για πρόσωπο κλειδί, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας, ήταν ο βασικός δράστης της εκτέλεσης του Σταύρου Δημοσθένους.

Συγκεκριμένα, η Κατηγορούσα Αρχή αναφέρθηκε πρώτα στο γεγονός του εντοπισμού γενετικού υλικού σε καπέλο που έπεσε από τους δράστες κατά τη διαφυγή τους μετά τον εμπρησμό του βαν. Στο καπέλο εντοπίστηκε μέρος γενετικού υλικού που ανήκει στον 31χρονο και διαφάνηκε ότι είναι ο κύριος δότης του (χωρίς να αποκλειστεί να υπάρχει και γενετικό υλικό άλλου προσώπου). Σε επιπλέον επιστημονική ανάλυση που έγινε στο καπέλο από το Κρατικό Χημείο, ανιχνεύτηκαν σωματίδια με στοιχεία Μόλυβδου και Αντιμονίου τα οποία υποδεικνύουν την ύπαρξη σωματιδίων συμβατά με υπολείμματα εκτόξευσης όπλου. Το πιο πάνω εύρημα, σημαίνει ότι το καπέλο χρησιμοποιήθηκε από άτομο που πιθανόν να είχε πυροβολήσει ή χειριστεί όπλο ή ότι το καπέλο χρησιμοποιήθηκε από άτομο που πιθανόν να βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση όταν έγινε η εκπυρσοκρότηση όπλου ή από άτομο που έχει χειριστεί αντικείμενα τα οποία πιθανόν να είχαν υπολείμματα εκτόξευσης όπλου.

Το καπέλο του «Ζορό»

Στις διάφορες μαρτυρίες, υπάρχει λεπτομερής αναφορά για τις κινήσεις των δραστών, όπως καταγράφονται στις μαρτυρίες, ακόμα και από αυτόπτες μάρτυρες αλλά και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Ακούστηκε ακόμα ότι ο δράστης φορούσε και μάσκα τύπου full face χρώματος δέρματος που παρέπεμπε σε ηλικιωμένο, ενώ σχετικά με τον οδηγό του βαν, υπάρχει μαρτυρία ότι φορούσε καπέλο συγκεκριμένης περιγραφής λίγο πριν την δολοφονία Δημοσθένους.

Όπως προκύπτει από το φάκελο της υπόθεσης, πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από το άσπρο βαν την ώρα του εμπρησμού, είδε τον έναν δράστη να ρίχνει βενζίνη στο βαν πριν το πυρπολήσει. Ο μάρτυρας αυτός ανέφερε ότι είδε το παράθυρο της δεξιά πίσω πόρτας του βαν όπου ήταν σπασμένο, ενώ υπήρχε στο χώρο εμπρησμού και άλλο αυτοκίνητο και δεν μπορούσε να περάσει από εκεί. Ο ίδιος μάρτυρας ανέφερε ότι ο δεύτερος άνδρας, που ήταν στη σκηνή του εμπρησμού που περίμενε πάνω στη μοτοσικλέτα, φορούσε καπέλο τύπου «Ζορό» και γυαλιά. Επιπρόσθετα το ίδιο πρόσωπο μετέφερε πληροφορία στην Αστυνομία και για άλλους αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι και εντοπίστηκαν. Στην κατάθεσή τους, είπαν ότι είδαν το επίμαχο καπέλο να πέφτει από τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Το κατηγορητήριο

Η εν λόγω υπόθεση, αν και πήρε αριθμό φακέλου και ορίστηκε για τις 29 Ιανουαρίου, αναμένεται να αποσυρθεί όταν και εφόσον καταχωρηθεί σε άλλη διαδικασία η υπόθεση για τους δύο 28χρονους που είναι στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθως, οι δύο χωριστές διαδικασίες θα αποσυρθούν και θα καταχωρισθούν εκ νέου ως μία, προκειμένου να δικαστεί η υπόθεση της δολοφονίας συνολικά, για όλους τους εμπλεκόμενους.

Στο κατηγορητήριο βρίσκονται 104 μάρτυρες κατηγορίας, ενώ σε αυτούς περιλαμβάνονται και τα τρία πρόσωπα που είχαν συλληφθεί για την υπόθεση και αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, γεγονός που προκαλεί επίσης ερωτήματα για τον χειρισμό.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για φόνο, εμπρησμό, καθώς και παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου. Επιπλέον, τους αποδίδεται παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, κλοπή αυτοκινήτου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Τέλος, στον 51χρονο αποδίδεται επιπρόσθετα η κατηγορία της κλεπταποδοχής.

Δευτέρα η απόφαση

Σε μία πολύωρη διαδικασία, αφού αγόρευσε ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, υπήρξε ένσταση από το δικηγόρο του 51χρονου, ως προς το ζήτημα της κράτησης του πελάτη του. Στηρίζοντας το αίτημα του μεταξύ άλλων κυρίως στο γεγονός ότι ο 51χρονο δεν είναι υπό κράτηση αλλά παρουσιάζετε από μόνος του στο Δικαστήριο για να δικαστεί για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν. Εξήγησε δε, ότι είχε χρόνο, αν ήθελε να διαφύγει πράγμα που δεν έπραξε αν και μεσολάβησε ικανοποιητικός χρόνος από τότε που αφέθηκε ελεύθερος.

Η απόφαση επί της ένστασης θα ανακοινωθεί πλέον τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε ο 51χρονος παραμένει ελεύθερος υπό όρους, ενώ οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση. Για τους τρεις, οι δικηγόροι τους επιφύλαξαν το δικαίωμα τους για ένσταση ως προς την κράτηση για τη επόμενη δικάσιμο ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Μέχρι τις αρχές της επόμενης βδομάδας, αναμένεται και η κάθοδος των δύο 28χρονων από Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται να ξεκαθαρίσουν περαιτέρω τα γεγονότα πριν και μετά τη δολοφονία.