ΑΠΟΕΛ/Επενδυτές

Σε στάση αναμονής η διοίκηση Πετρίδη.

Σε στάση αναμονής βρίσκεται η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, όπως και οι φίλαθλοι της ομάδας, σχετικά με τις εξελίξεις με τους Βραζιλιάνους επενδυτές.

Μπορεί η διοίκηση Πετρίδη να ανταποκρίνεται μέχρι τώρα στις υποχρεώσεις της, ωστόσο θέλει και η ίδια να γνωρίζει που οδεύουν τα πράγματα ώστε να ξέρει που βαδίζει και πώς προχωρά.

Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ούτε θετική, ούτε αρνητική κατάληξη, όλοι στο στρατόπεδο των γαλαζοκιτρίνων περιμένουν τις κινήσεις της άλλης πλευράς, με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξει κάποια ξεκάθαρη ένδειξη για το μέλλον της υπόθεσης.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

