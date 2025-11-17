Ιστορικές επιδόσεις για Χάαλαντ με τη Νορβηγία

Η Νορβηγία προκρίθηκε σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια χάρη στην εμφατική νίκη της με 4-1 επί της Ιταλίας. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνδύασε την ιστορική περίσταση με δύο μεγάλα ρεκόρ.

Ο φορ της Μάντσεστερ Σίτι με τα δύο γκολ που πέτυχε χθες σκοράρει για έντεκα συνεχή ματς της εθνικής του ομάδας και ισοφάρισε ρεκόρ 63 ετών, καθώς κάτι ανάλογο είχε πετύχει μόνο ο Αμπντούλ Γκάνι Μινιάτ της Μαλαισίας το 1961 και το 1962.

Παράλληλα, ο Χάαλαντ έφτασε τα 17 γκολ (σε 9 ματς) με το εθνόσημο μέσα στο 2025. Μόνο δύο ποδοσφαιριστές έχουν πετύχει περισσότερα, ο Ούγγρος Σάντορ Κότσις που είχε 23 γκολ (σε 14 ματς) το 1954 και ο Γάλλος Ζιστ Φοντέν που είχε 18 γκολ (σε 12 ματς) το 1958.

Επίσης 17 γκολ είχε ο Ολλανδός Μέμφις Ντεπάι το 2021, αλλά σε 16 ματς με τους «οράνιε».