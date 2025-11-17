ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ενοχλημένος ο Τούχελ από τη συμπεριφορά του Μπέλιγχαμ κατά την αλλαγή του

Ο Τούχελ «αδειάζει» τον Μπέλιγχαμ για την αντίδρασή του κατά την αντικατάστασή του στο Αλβανία-Αγγλία (0-2).

Η Αγγλία ολοκλήρωσε με νίκη στα Τίρανα απέναντι στην Αλβανία (0-2) μια απόλυτα πετυχημένη πορεία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο το παιχνίδι επισκιάστηκε από την αντίδραση δυσαρέσκειας του Τζουντ Μπέλιγχαμ κατά την αντικατάστασή του στο 84ο λεπτό.

Ο προπονητής των «τριών λιονταριών», Τόμας Τούχελ, δεν έκρυψε πως ενοχλήθηκε από την συμπεριφορά του μέσου της Ρεάλ. «Η απόφαση για αλλαγή είχε παρθεί και πρέπει να γίνει αποδεκτή. Ο συμπαίκτης του περιμένει να μπει, άρα χρειάζεται σεβασμός. Δεν θέλω να το μεγαλοποιήσω, αλλά η συμπεριφορά και ο σεβασμός προς την ομάδα είναι βασικά στοιχεία. Όλοι πρέπει να λειτουργούν με υπευθυνότητα. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε κάποια αλλαγή μόνο και μόνο επειδή κάποιος κουνάει τα χέρια του», τόνισε ο Γερμανός τεχνικός.

 

 

