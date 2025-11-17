ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ελπιδοφόρο το μέλλον

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Περιθώρια βελτίωσης σαφώς και υπάρχουν, αφού σε αρκετά από τα παιχνίδια αν αποφεύγονταν κάποια λάθη ή γινόταν καλύτερη διαχείριση σε συγκεκριμένα σημεία των αγώνων, τα αποτελέσματα μπορούσαν να ήταν πολύ καλύτερα.

Με τον αγώνα με την Αυστρία έκλεισε ένας κύκλος για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που άφησε μία θετική αύρα, παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν κερδήθηκε κάτι μεγάλο. Παρ' όλα αυτά, υπό τον Απόστολο Μάντζιο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και αφήνει ελπίδες για το μέλλον. Και δεν μιλάμε καθόλου για αποτελέσματα, αλλά γι’ αυτό που εκπέμπουν με την παρουσία τους οι διεθνείς και το αίσθημα που δημιουργείται με τις καλές παρουσίες, γεγονός που προκαλεί και πίστη στον κόσμο για να αγκαλιάσει την προσπάθεια που γίνεται. Η νοοτροπία πλέον άλλαξε κι αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος από τη διαδικασία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Συν τοις άλλοις, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, έχοντας εντάξει στο ρόστερ της ομάδας και νέα παιδιά, έχει καλύτερη άποψη για το δυναμικό που έχει στη διάθεσή του και δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις προοπτικές της ομάδας ενόψει της επόμενης διοργάνωσης.

Ο απολογισμός και φιλικό

Από πλευράς αποτελεσμάτων, η Εθνική μας στα οκτώ παιχνίδια του όγδοου ομίλου μάζεψε οκτώ βαθμούς, κερδίζοντας δύο φορές το Σαν Μαρίνο (2-0, 0-4) και φέρνοντας δυο ισοπαλίες, εντός έδρας, με Ρουμανία (2-2) και Βοσνία/Ερζεγοβίνη (2-2). Από εκεί και πέρα, ηττήθηκε δυο φορές από την Αυστρία (0-2, 1-0), μία από τη Ρουμανία (2-0) και μία από τη Βοσνία/Ερζεγοβόνη (2-1).

Όσον αφορά στην κατάληξη του ομίλου, η Αυστρία προηγείται με 18 βαθμούς και την ακολουθεί στους 16 η Βοσνία/Ερζεγοβίνη, με τις δυο ομάδες να αναμετρώνται την Τρίτη (18/11) στο φινάλε των προκριματικών. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, η μία ομάδα θα πάει απευθείας στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και η άλλη θα παίξει στα πλέι οφ. Εκεί θα παίξει και η τρίτη του ομίλου, Ρουμανία, η οποία έχει κλειδωμένη τη θέση για τα πλέι οφ μέσω του Nations League. Στην τελευταία θέση, χωρίς βαθμούς, είναι το Σαν Μαρίνο. Ρουμανία και Σαν Μαρίνο θα παίξουν επίσης την Τρίτη, σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό αντίκρισμα.

Την ίδια ημέρα, η Εθνική μας θα δώσει φιλικό απέναντι στην Εσθονία, στο στάδιο «Αλφαμέγα» στις 19:00. Σε σχέση με τον αγώνα με την Αυστρία, στην κλήση του Απόστολου Μάντζιου προστέθηκε και ο Νικόλας Αγγελόπουλος. 

