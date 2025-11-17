Ο Παυλίδης «πυροβολεί», αλλά είναι μόνος του!

Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκοράρει πολύ περισσότερο σε σχέση με πέρυσι στην Μπενφίκα, όμως οι συμπαίκτες του δεν ακολουθούν. Με 14 γκολ στα πρώτα 22 παιχνίδια της φετινής σεζόν (έχει αγωνιστεί σε όλα, βασικός στα 20), ο Παυλίδης πραγματοποιεί ένα ξεκίνημα πολύ καλύτερο από το περυσινό και αντίστοιχο με αυτό που είχε στην Άλκμααρ πριν μετακομίσει στη Λισαβόνα ,18 γκολ στα πρώτα 22 ματς το 2023/24, 16 το 2022/23.

Στην πρώτη του σεζόν στην Μπενφίκα, ο διεθνής επιθετικός είχε μόλις 6 γκολ σε 22 ματς, καταγράφοντας εντυπωσιακή βελτίωση στο δεύτερο μισό της σεζόν με 24 γκολ στα επόμενα 35 παιχνίδια. Συνολικά σκόραρε 30 τέρματα σε 57 εμφανίσεις.

Ωστόσο, η φετινή άνοδος του Παυλίδη δεν συνοδεύεται από ανάλογη αύξηση στα γκολ των «Αετών». Πέρυσι, έπειτα από 23 αγώνες, η Μπενφίκα είχε 56 γκολ (μέσο όρο 2,4), ενώ φέτος έχει μόλις 36 (1,6 ανά παιχνίδι).

Με άλλα λόγια: ο Παυλίδης σκοράρει περισσότερο, η Μπενφίκα λιγότερο, δείχνοντας ξεκάθαρη εξάρτηση από τον Έλληνα φορ. Φέτος, το 38,8% των γκολ της ομάδας είναι δικά του, πέρυσι, στην ίδια περίοδο, ήταν μόλις 11,3%. Στο τέλος της χρονιάς, το ποσοστό αυτό είχε φτάσει στο 20,7%.

Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των γκολ του παίζει και το γεγονός ότι έχει γίνει ο βασικός εκτελεστής πέναλτι:

Ήδη έχει 6 γκολ από τα 11 μέτρα, χωρίς να έχει αστοχήσει. Πέρσι, τέτοια εποχή, δεν είχε ούτε ένα, αφού τις εκτελέσεις είχαν αναλάβει οι Ντι Μαρία και Κιοκτσού.

Ακόμη κι αν φέτος παίζει περισσότερο (πέρσι είχε ολοκληρώσει μόνο δύο από τα πρώτα 22 ματς), η διαφορά είναι εντυπωσιακή με ένα γκολ ανά 126 λεπτά, σε αντίθεση με τέρμα ανά 253 λεπτά στην περυσινή αγωνιστική περίοδο.

Πού βρίσκεται η μεγάλη διαφορά της Μπενφίκα σε σχέση με πέρσι; Στο ότι ο Παυλίδης δεν έχει στήριξη στο σκοράρισμα. Φέτος έχει 14 γκολ, ενώ ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας, Ιβάνοβιτς έχει σημειώσει μόλις 4, σε 18 ματς, Πέρυσι, ύστερα από 23 παιχνίδια η λίστα των σκόρερ της Μπενφίκα είχε διαμορφωθεί ως εξής:

Ντι Μαρία: 11

Ακτούρκογλου: 10

Παυλίδης: 6

Αμντούνι: 5

Κιοκτσού: 4

Καμπράλ: 4

Καρέρας: 2

Μπέστε: 2

Φλορεντίνο: 2

Από αυτούς, μόνο ο Παυλίδης βρίσκεται ακόμη στην ομάδα... Το καλοκαίρι έγινε μεγάλη ανανέωση στο ρόστερ, και όσοι αποκτήθηκαν, ιδιαίτερα από τη μεσαία γραμμή και μπροστά, δεν έχουν ανταποκριθεί στο σκοράρισμα:

Αναλυτικά οι φετινές μεταγραφές της Μπενφίκα και οι επιδόσεις τους:

Ιβάνοβιτς: 22,8 εκατ. ευρώ – 4 γκολ σε 788’

Σουντακόφ: 27 εκατ. – 3 γκολ σε 1039’

Ρίος: 27 εκατ. – 0 γκολ σε 21 αγώνες

Μπαρενετσέα: 1 γκολ σε 1736’

Λουκεμπάκιο: 1 γκολ σε 835’

Ντέντιτς & Νταλ (ακραία μπακ): από 1 γκολ ο καθένας

