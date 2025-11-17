ΒΙΝΤΕΟ: Η μεγάλη συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου: Όλα όσα είπε για τον Παναθηναϊκό, από το χθες ως το αύριο

Ο Γιάννης Αλαφούζος επέλεξε να βγει μπροστά και να απαντήσει σε ερωτήματα που του έθεσαν οι διευθυντές των μεγάλων αθλητικών media, παραχωρώντας συνέντευξη Τύπου ενώπιων των κ.κ. Τσούτσικα, Τσόχου, Παπαθεοδώρου, Κωνσταντινίδη, Βοτζάκη και Βλαχόπουλου.

o ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθάρισε με την πρώτη του ατάκα πως από εδώ και μπρος θα έχει αρκετά πιο εμφανή παρουσία δημοσίως, ενώ έκανε λόγο και για συνάντησή του με τη Θύρα 13, χαρακτηρίζοντας εποικοδομητική την κουβέντα, αφού «η ενότητα ομάδας και κόσμου είναι βασικό συστατικό για τον τίτλο».

Αναφέρθηκε στο πρώτο λάθος που του επισήμανε ο Μπαλντίνι αναφορικά με τον αγωνιστικό σχεδιασμό, ενώ στάθηκε αρκετά στο μεγάλο θέμα της απομάκρυνσης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη και ξεκαθαρίζοντας ότι ήταν ο μοναδικός που πίστευε ότι έπρεπε να υπάρξει αυτή η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

«Εγώ ζήτησα από τον Γιοβάνοβιτς να αποχωρήσει. Όλες οι εισηγήσεις ήταν να μείνει. Είχαμε ανησυχία ότι δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα. Όλοι οι συνεργάτες έλεγαν ότι θα χρεωνόμουν την αποτυχία. Πήρα όμως το ρίσκο και άλλαξα τον προπονητή» ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του.

Τι είπε για το πολύκροτο κομμάτι του «τραβήγματος της πρίζας», ξεκαθαρίζοντας πως ουδέποτε σταμάτησε να βάζει χρήματα στον Παναθηναϊκό, αλλά και η δήλωση για το ότι «δεν έχει υπάρξει καμία πρόταση για τις μετοχές».

«Στον Παναθηναϊκό ποτέ δεν τραβήχθηκε η πρίζα. Ήταν να βρεθεί κάποιος άλλος, η πρόθεσή μου. Ήλπιζα πως λέγοντας ότι έφευγα, ότι θα εμφανιζόταν κάποιος, δεν μπορούσα. Όλες οι επιχειρήσεις μου είχαν υποστεί ζημιές. Στον Παναθηναϊκό πληρώναμε κανονικά με κάθε τρόπο, μάζευα χρήματα. Καθυστερήσαμε λίγο κάποιους μισθούς, ρυθμίσαμε τα χρέη προς τους παίκτες. Η πρίζα δεν τραβήχθηκε ποτέ. Προσπάθεια να βρεθεί αγοραστής ήταν…».

Στο γενικότερο οικονομικό κομμάτι, ο Γιάννης Αλαφούζος είπε επιπλέον: «Δεν είχα την οικονομική δυνατότητα ούτε την πρόθεση να αγοράσω τον Παναθηναϊκό. Πούλησα 2-3 ραδιόφωνα, υποθήκευσα το σπίτι μου…».

Κατέστησε σαφές πως θεωρεί και δική του μεγάλη αποτυχία το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει κατακτήσει πρωτάθλημα επί των ημερών του, όμως, τόνισε πως θέλει μέχρι το 2027 που θα μπει η ομάδα στο νέο της γήπεδο στον Βοτανικό, στόχος και επιθυμία του είναι να έχει γίνει ο Παναθηναϊκός η κορυφαία ομάδα της Ελλάδας.

Όσα είπε, παράλληλα, για τη Λεωφόρο, το σχέδιο που είχε εξεταστεί για την αύξηση της χωρητικότητας, τις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Κορωπί και την τεράστια προσπάθεια να μην κατεδαφιστεί το ιστορικό «Απόστολος Νικολαΐδης».

Σχολίασε, προφανώς, όσα τα περί της εξουσίας των Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ανά περιόδους στο ποδόσφαιρο με πράγματα που έχουν δει όλοι, για «κλεμμένο» πρωτάθλημα, αλλά και για την ανάγκη να διαφωτιστεί κάθε κομμάτι διαφθοράς στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

«Όποιος δεν το βλέπει είναι τυφλός. Πίστευα ότι η διαφθορά αντιμετωπίζεται με τη διαφάνεια. Και σήμερα υπάρχουν Μέσα που φωτίζουν τη διαφθορά. Και ένας λόγος που έχει περιοριστεί το κακό είναι αυτό, είναι πως τα περισσότερα πράγματα βγαίνουν στη φόρα… Όταν φωτίζεις τη διαφθορά, συρρικνώνεται».