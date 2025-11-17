ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Η μεγάλη συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου: Όλα όσα είπε για τον Παναθηναϊκό, από το χθες ως το αύριο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Η μεγάλη συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου: Όλα όσα είπε για τον Παναθηναϊκό, από το χθες ως το αύριο

Δείτε αναλυτικά όλους τους άξονες στους οποίους κινήθηκε η ιστορική συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αλαφούζου. Η ανάληψη ευθυνών, η «πρίζα», ο Βοτανικός, το οικονομικό, τα λάθη, η διαιτησία.

Ο Γιάννης Αλαφούζος επέλεξε να βγει μπροστά και να απαντήσει σε ερωτήματα που του έθεσαν οι διευθυντές των μεγάλων αθλητικών media, παραχωρώντας συνέντευξη Τύπου ενώπιων των κ.κ. Τσούτσικα, Τσόχου, Παπαθεοδώρου, Κωνσταντινίδη, Βοτζάκη και Βλαχόπουλου.

o ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθάρισε με την πρώτη του ατάκα πως από εδώ και μπρος θα έχει αρκετά πιο εμφανή παρουσία δημοσίως, ενώ έκανε λόγο και για συνάντησή του με τη Θύρα 13, χαρακτηρίζοντας εποικοδομητική την κουβέντα, αφού «η ενότητα ομάδας και κόσμου είναι βασικό συστατικό για τον τίτλο».

Αναφέρθηκε στο πρώτο λάθος που του επισήμανε ο Μπαλντίνι αναφορικά με τον αγωνιστικό σχεδιασμό, ενώ στάθηκε αρκετά στο μεγάλο θέμα της απομάκρυνσης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη και ξεκαθαρίζοντας ότι ήταν ο μοναδικός που πίστευε ότι έπρεπε να υπάρξει αυτή η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

«Εγώ ζήτησα από τον Γιοβάνοβιτς να αποχωρήσει. Όλες οι εισηγήσεις ήταν να μείνει. Είχαμε ανησυχία ότι δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα. Όλοι οι συνεργάτες έλεγαν ότι θα χρεωνόμουν την αποτυχία. Πήρα όμως το ρίσκο και άλλαξα τον προπονητή» ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του.

Τι είπε για το πολύκροτο κομμάτι του «τραβήγματος της πρίζας», ξεκαθαρίζοντας πως ουδέποτε σταμάτησε να βάζει χρήματα στον Παναθηναϊκό, αλλά και η δήλωση για το ότι «δεν έχει υπάρξει καμία πρόταση για τις μετοχές».

«Στον Παναθηναϊκό ποτέ δεν τραβήχθηκε η πρίζα. Ήταν να βρεθεί κάποιος άλλος, η πρόθεσή μου. Ήλπιζα πως λέγοντας ότι έφευγα, ότι θα εμφανιζόταν κάποιος, δεν μπορούσα. Όλες οι επιχειρήσεις μου είχαν υποστεί ζημιές. Στον Παναθηναϊκό πληρώναμε κανονικά με κάθε τρόπο, μάζευα χρήματα. Καθυστερήσαμε λίγο κάποιους μισθούς, ρυθμίσαμε τα χρέη προς τους παίκτες. Η πρίζα δεν τραβήχθηκε ποτέ. Προσπάθεια να βρεθεί αγοραστής ήταν…».

Στο γενικότερο οικονομικό κομμάτι, ο Γιάννης Αλαφούζος είπε επιπλέον: «Δεν είχα την οικονομική δυνατότητα ούτε την πρόθεση να αγοράσω τον Παναθηναϊκό. Πούλησα 2-3 ραδιόφωνα, υποθήκευσα το σπίτι μου…».

Κατέστησε σαφές πως θεωρεί και δική του μεγάλη αποτυχία το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει κατακτήσει πρωτάθλημα επί των ημερών του, όμως, τόνισε πως θέλει μέχρι το 2027 που θα μπει η ομάδα στο νέο της γήπεδο στον Βοτανικό, στόχος και επιθυμία του είναι να έχει γίνει ο Παναθηναϊκός η κορυφαία ομάδα της Ελλάδας.

Όσα είπε, παράλληλα, για τη Λεωφόρο, το σχέδιο που είχε εξεταστεί για την αύξηση της χωρητικότητας, τις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Κορωπί και την τεράστια προσπάθεια να μην κατεδαφιστεί το ιστορικό «Απόστολος Νικολαΐδης».

Σχολίασε, προφανώς, όσα τα περί της εξουσίας των Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ανά περιόδους στο ποδόσφαιρο με πράγματα που έχουν δει όλοι, για «κλεμμένο» πρωτάθλημα, αλλά και για την ανάγκη να διαφωτιστεί κάθε κομμάτι διαφθοράς στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

«Όποιος δεν το βλέπει είναι τυφλός. Πίστευα ότι η διαφθορά αντιμετωπίζεται με τη διαφάνεια. Και σήμερα υπάρχουν Μέσα που φωτίζουν τη διαφθορά. Και ένας λόγος που έχει περιοριστεί το κακό είναι αυτό, είναι πως τα περισσότερα πράγματα βγαίνουν στη φόρα… Όταν φωτίζεις τη διαφθορά, συρρικνώνεται».

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΠΟΕΛ/Επενδυτές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στη Λισαβόνα ο Σπύρος Νεοφυτίδης για την ιστορική Γενική Συνέλευση της FIFPRO

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ιστορικές επιδόσεις για Χάαλαντ με τη Νορβηγία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παραλίγο να έρθει στα χέρια με θεατή ο Ντρέιμοντ Γκριν: «Με αποκαλούσε γυναίκα!»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κύκλωμα τηλεφωνικών απατών: Οι συνομιλίες που «καίνε» την 37χρονη πρώην πρωταθλήτρια

Ελλάδα

|

Category image

Τα δύο μεγαλύτερα λάθη στον Παναθηναϊκό που παραδέχθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η μεγάλη συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου: Όλα όσα είπε για τον Παναθηναϊκό, από το χθες ως το αύριο

Ελλάδα

|

Category image

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Στα τελικά του Μουντιάλ η Νορβηγία, που έκανε νέο... πάρτι απέναντι στην Ιταλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα οφέλη (που δεν έχει η Λάρνακα) από ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο

Απόψεις

|

Category image

Έχει και φιλικό για το φινάλε η Εθνική Κύπρου - Μία νέα κλήση, δύο επιστροφές

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Με... δανεικά για μεταγραφές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέλος και ο Φανκγουέιρο από την Ένωση - Θητεία πέντε παιχνιδιών!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στα μπαράζ η Ουκρανία, έγραψε ιστορία η Αγγλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Yπάρχει τεράστια διαφορά κι αυτό προβληματίζει

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη