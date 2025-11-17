Στη Λισαβόνα ο Σπύρος Νεοφυτίδης για την ιστορική Γενική Συνέλευση της FIFPRO

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών, Σπύρος Νεοφυτίδης, συνοδευόμενος από τον εκ των νομικών συμβούλων του Συνδέσμου, Λούη Χατζηδημητρίου, αναχωρεί σήμερα για τη Λισαβόνα, προκειμένου να παρευρεθεί στη Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Ένωσης Ποδοσφαιριστών, η οποία θα διαρκέσει τρεις ημέρες (18-20/11/2025).

Η συνέλευση είναι εξαιρετικά σημαντική και συμβολική αφού συμπίπτει με τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την ίδρυση της FIFPRO. Η παρουσία της FIFPRO στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη έχει συμβάλει όχι μόνο στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών, αλλά και στη διαμόρφωση καλύτερων και δικαιότερων συνθηκών για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η ετήσια συνέλευση δίνει τη δυνατότητα στις συνδικαλιστικές ενώσεις να ευθυγραμμιστούν με την παγκόσμια στρατηγική, να αξιολογήσουν την πρόοδό τους και να σχεδιάσουν το μέλλον. Η τριήμερη συνέλευση στην πορτογαλική πρωτεύουσα θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών και συζήτηση στρατηγικών για τη στήριξη των ποδοσφαιριστών, εντός και εκτός γηπέδων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνέλευσης θα ανακοινωθούν οι νικητές των “FIFPRO Merit Awards”. Πρόκειται για έναν θεσμό που αναδεικνύει και τιμά ποδοσφαιριστές από όλον τον κόσμο, οι οποίοι αξιοποιούν τη δύναμη και την επιρροή τους εκτός γηπέδων για θετικές κοινωνικές αλλαγές. Επίσης, θα ανακοινωθεί ο νικητής του βραβείου Union Impact Award, το οποίο απονέμεται σε μια συνδικαλιστική οργάνωση για πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει όσον αφορά την υποστήριξη των ποδοσφαιριστών.

Η Γενική Συνέλευση της Λισαβόνας αποτελεί την πρώτη μεγάλη συγκέντρωση των μελών της FIFPRO μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στα κεντρικά γραφεία στην Ολλανδία και διεξάγεται έναν χρόνο μετά την έναρξη της θητείας του νέου διοικητικού συμβουλίου.