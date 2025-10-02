ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξεπέρασε τον Πρίντεζη ο Παπανικολάου, πρώτος σε συμμετοχές στον Ολυμπιακό!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ξεπέρασε τον Πρίντεζη ο Παπανικολάου, πρώτος σε συμμετοχές στον Ολυμπιακό!

Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα επί της Μπασκόνια στη «Fernando Buesa Arena», ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης για τη 2η αγωνιστική της φετινής Ευρωλίγκας με στόχο το απόλυτο των νικών στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ο Κώστας Παπανικολάου πέρασε στο παρκέ ως αλλαγή, με τον αρχηγό των «ερυθρόλευκων» να γράφει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου!

Ο πολύπειρος φόργουορντ με τη σημερινή του εμφάνιση έφτασε τις συνολικά 748 συμμετοχές με την φανέλα του Ολυμπιακού, ξεπερνώντας τον Γιώργο Πρίντεζη στη σχετική λίστα!

Έτσι, ο «Παπ» έγινε ο απόλυτος record-man στην ιστορία των Πειραιωτών, αφού είναι πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου!

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Μια ακόμη «ερυθρόλευκη» κορυφή κατέκτησε ο αρχηγός μας!

Στην αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε συνολικά τις 748 συμμετοχές με την φανέλα του Ολυμπιακού, άφησε πίσω του τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος «τερμάτισε» στις 747 και πλέον είναι ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου!

Πιο συγκεκριμένα, ο «Παπ» -με την αποψινή 02/10/25 αναμέτρηση- μέτρά 370 στην Ευρωλίγκα, 339 στο Ελληνικό πρωτάθλημα, 31 Κύπελλο Ελλάδος και 8 στο Super Cup. Ο Γιώργος Πρίντεζης είχε 349 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα, 364 στο Ελληνικό πρωτάθλημα, 32 στο Κύπελλο Ελλάδος και 2 στο Διηπειρωτικό.

Υπενθυμίζουμε πως ο Κώστας Παπανικολάου είναι κάτοχος και των εξής σημαντικών ρεκόρ:

Είναι ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα.

Είναι πρώτος σε κλεψίματα στην ιστορία του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα.

Είναι πρώτος σε κλεψίματα στο Πρωτάθλημα Ελλάδος στην ιστορία του Ολυμπιακού στο Πρωτάθλημα Ελλάδας.

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Europa League: Μεγάλα διπλά για Άστον Βίλα, Μίντιλαντ και Ντινάμο Ζάγκρεμπ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Μεγάλη νίκη που θα μας δώσει αυτοπεποίθηση»

ΑΕΚ

|

Category image

Άφαντος στην 4η περίοδο ο Ολυμπιακός και ήττα στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ

EUROLEAGUE

|

Category image

Mπήκε σε θέση οδηγού στο «Μπαλαϊδος» ο ΠΑΟΚ αλλά δεν άντεξε...

Ελλάδα

|

Category image

Η Τσέλιε «έσπασε» το αήττητο της ΑΕΚ που έπεσε θύμα ανατροπής

Ελλάδα

|

Category image

Θρίαμβος για την ΑΕΚ, έριξε τεσσάρα στην Αλκμάαρ

ΑΕΚ

|

Category image

Ξεπέρασε τον Πρίντεζη ο Παπανικολάου, πρώτος σε συμμετοχές στον Ολυμπιακό!

EUROLEAGUE

|

Category image

«Δεν μας αρέσει να χάνουμε...»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κόκκινη μόλις στο 2' στο ΑΕΚ-Αλκμάαρ

ΑΕΚ

|

Category image

Σόκαρε τον Παναθηναϊκό η Γκόου Αχεντ Ιγκλς και του έκοψε τη φόρα

Ελλάδα

|

Category image

Λύγισε από την άσπρη βούλα η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στα... 615 λεπτά σταμάτησε το σερί της Ομόνοιας στο ΓΣΠ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σκόραρε η Μάιντς, αντίδραση Ομονοιατών στους πανηγυρισμούς και… έφυγαν οι διαιτητές

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Bρήκε νέα ομάδα ο 41χρονος Μερκής

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Mε αυτούς αρχίζει τον αγώνα με την Αλκμάαρ η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη