Ξεπέρασε τον Πρίντεζη ο Παπανικολάου, πρώτος σε συμμετοχές στον Ολυμπιακό!

Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα επί της Μπασκόνια στη «Fernando Buesa Arena», ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης για τη 2η αγωνιστική της φετινής Ευρωλίγκας με στόχο το απόλυτο των νικών στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ο Κώστας Παπανικολάου πέρασε στο παρκέ ως αλλαγή, με τον αρχηγό των «ερυθρόλευκων» να γράφει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου!

Ο πολύπειρος φόργουορντ με τη σημερινή του εμφάνιση έφτασε τις συνολικά 748 συμμετοχές με την φανέλα του Ολυμπιακού, ξεπερνώντας τον Γιώργο Πρίντεζη στη σχετική λίστα!

Έτσι, ο «Παπ» έγινε ο απόλυτος record-man στην ιστορία των Πειραιωτών, αφού είναι πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου!

Μια ακόμη «ερυθρόλευκη» κορυφή κατέκτησε ο αρχηγός μας!

Πιο συγκεκριμένα, ο «Παπ» -με την αποψινή 02/10/25 αναμέτρηση- μέτρά 370 στην Ευρωλίγκα, 339 στο Ελληνικό πρωτάθλημα, 31 Κύπελλο Ελλάδος και 8 στο Super Cup. Ο Γιώργος Πρίντεζης είχε 349 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα, 364 στο Ελληνικό πρωτάθλημα, 32 στο Κύπελλο Ελλάδος και 2 στο Διηπειρωτικό.

Υπενθυμίζουμε πως ο Κώστας Παπανικολάου είναι κάτοχος και των εξής σημαντικών ρεκόρ:

Είναι ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα.

Είναι πρώτος σε κλεψίματα στην ιστορία του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα.

Είναι πρώτος σε κλεψίματα στο Πρωτάθλημα Ελλάδος στην ιστορία του Ολυμπιακού στο Πρωτάθλημα Ελλάδας.