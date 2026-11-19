Την επιστροφή στις νίκες και μια απόδοση που θα του επιτρέψει να αφήσει πίσω του τις τελευταίες απογοητευτικές εμφανίσεις αναζητά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δοκιμάζεται στην έδρα της Ζάλγκιρις, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας (20:00).

Οι πράσινοι προέρχονται από δύο διαδοχικές ήττες, καθώς μετά την αποτυχία τους απέναντι στην Μπαρτσελόνα γνώρισαν την ήττα και στην Μπολόνια από τη Βίρτους (84-79). Μάλιστα, η εικόνα τους στο τελευταίο παιχνίδι άφησε ξανά αρκετά ερωτηματικά, με τα λάθη και την αδυναμία στον έλεγχο των ριμπάουντ να αποδεικνύονται καθοριστικά. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς καλείται, επομένως, να παρουσιάσει ένα σαφώς πιο συμπαγές πρόσωπο, σε μια δύσκολη εκτός έδρας αποστολή απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Η Ζάλγκιρις, από την πλευρά της, αποτελεί έναν από τους πιο φορμαρισμένους αντιπάλους της διοργάνωσης. Με ρεκόρ 8-4, στο οποίο ισοβαθμεί με τον Παναθηναϊκό, προέρχεται από 6 συνεχόμενες νίκες στην Ευρωλιγκα. Παράλληλα, διαθέτει σημαντική δύναμη κοντά στο καλάθι, με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να αποτελεί σημείο αναφοράς στη ρακέτα και τον Κάρσεν Έντουαρντς να δίνει πολλές λύσεις στην περιφέρεια.

Το έργο του Παναθηναϊκού γίνεται ακόμη πιο απαιτητικό αν αναλογιστεί κανείς ότι η Ζάλγκιρις είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στο επιθετικό ριμπάουντ, έναν τομέα στον οποίο οι «πράσινοι» παρουσίασαν σοβαρές αδυναμίες στην Μπολόνια. Επομένως, ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας, ο περιορισμός των λαθών και η αμυντική συνέπεια θα είναι τρία από τα βασικά ζητούμενα για την ομάδα του Ομπράντοβιτς.

Από την πλευρά των απουσιών, η Ζάλγκιρις δεν υπολογίζει στον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο. Οι πράσινοι δεν έχουν να διαχειριστούν προβλήματα εκτός από την απουσία του Λευτέρη Μαντζούκα, με τον Σέρβο προπονητή να καλείται να διαλέξει ποιοι από τους 14 παίκτες της αποστολής δεν θα αγωνιστούν.

Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πως χρειάζεται άμεσα μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη, τόσο για βαθμολογικούς λόγους όσο και για να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του. Το Κάουνας αποτελεί μια από τις πιο δύσκολες έδρες της διοργάνωσης και οι «πράσινοι» καλούνται να δείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε μια απαιτητική συνθήκη.