Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Sunel Arena το βράδυ της Παρασκευής (20/11, 21:15) για τη 13η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ψάχνοντας τρίτη σερί νίκη στη διοργάνωση μετά από εκείνες κόντρα σε Ντουμπάι και Μακάμπι.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Ιλία Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μεχντί Ντιφαλά (Γαλλία) και Λούκα Καρντούμ (Κροατία).

Η Ρεάλ έχει ρεκόρ 7-5 και έρχεται από την ήττα της στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Μπεσίκτας, ενώ ο αγώνας των «ερυθρόλευκων» με τη «βασίλισσα» θα διεξαχθεί σε κατάμεστη Sunel Arena, με δεδομένο ότι οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν το sold out!

sport-fm.gr