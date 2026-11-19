Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου, η κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ υπό αριθμόν 3147, η οποία μοίραζε €1.300.000.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 15, 34, 39, 40, 42 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 4.

Δεν βρέθηκαν τυχεροί στις πρώτες δυο κατηγορίες.

Με το ΤΖΑΚ ΠΟΤ το ποσό για την επόμενη κλήρωση, που θα γίνει την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου, ανεβαίνει στα €1.600.000.

ΠΡΟΤΟ

Η κλήρωση 3080 του ΠΡΟΤΟ ΟΠΑΠ, πραγματοποιήθηκε στις 19/11/2026 και οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 1, 7, 5, 6, 1, 3 και 2. Λόγω μη εύρεσης επιτυχίας στην πρώτη κατηγορία, θα υπάρξει τζάκποτ για την επόμενη κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22/11/2026.