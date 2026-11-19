Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε σχετικά με το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15), για τη 13η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Ο 30χρονος διεθνής γκαρντ παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης των «ερυθρόλευκων», παρότι ολοκληρώθηκε η τιμωρία που του είχε επιβληθεί και έχει επιστρέψει στις προπονήσεις της ομάδας, αφού δεν θα αγωνιστεί ούτε στην εντός έδρας αναμέτρηση των πρωταθλητών Ευρώπης με τη Ρεάλ.

«Όχι», απάντησε αρχικά και μονολεκτικά σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν θα αγωνιστεί ο Ντόρσεϊ στην αναμέτρηση, ενώ συνέχισε λέγοντας:

«Στον Ολυμπιακό δεν μπορείς να θυσιάσεις ποτέ αποτέλεσμα. Δεν το ’χω κάνει ποτέ τα τελευταία 7 χρόνια που είμαι εδώ, ούτε τα προηγούμενα δύο. Στον Ολυμπιακό δεν επιτρέπεται να θυσιάσεις ποτέ αποτέλεσμα. Δεν είναι ένας σύλλογος για να το κάνεις», ενώ η πιο αναλυτική τοποθέτησή του σχετικά με το θέμα ήρθε προς το τέλος της συνέντευξης Τύπου, όταν δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Κοιτάξτε, καταλαβαίνω ότι είναι η τέταρτη ερώτηση που μου κάνετε για το θέμα του Ντόρσεϊ εδώ. Προφανώς έχει αρχίσει και γίνεται σίριαλ. Για να είμαι ειλικρινής, καταλαβαίνω στην εποχή των social media όπου ο καθένας μπορεί να αρχίσει να βάζει ένα story το πρωί και όλα τα ελληνικά site —πολιτικά, κοινωνικά, αθλητικά— το βάζουν σαν πρώτο θέμα μετά: “τι εννοούσε ο παίκτης”, “τι εννοούσε ο πατέρας του”.

Αυτό πρέπει να αφήνει πάντα ανεπηρέαστη μια ομάδα. Ο Ντόρσεϊ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, το ’χω ξαναπεί εκατό φορές, ο οποίος πρέπει να έρθει εδώ να προπονηθεί όπως πρέπει και να ξαναγίνει μέλος της ομάδας. Όσο αυτό είναι ελλειμματικό, δεν μπορεί να γίνει μέλος της ομάδας. Δηλαδή θέλω να είμαι σαφής».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου:

Για το ματς με τη Μακάμπι: «Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που μπορεί να προσφέρει έντονες συγκινήσεις. Όλη η Ευρώπη συζητάει για την εξέλιξη αυτού του ματς. Αν θέλτε τη γνώμη μου αν το χάρηκα σας λέω όχι. Προφανώς ήταν μία ανακούφιση, ήμασταν πολύ τυχεροί στο τέλος, ήμασταν όμως και επίμονοι, κυνηγήσαμε ό,τι πιθανότητες είχαμε. Μας προβλημάτισε ότι δεν είχαμε το ίδιο επίπεδο απόδοσης ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο. Σκέφτομαι πάντα και τον αντίπαλο. Τον αντίπαλο προπονητή πώς θα αισθάνθηκε. Στο μπάσκετ είσαι και στις δύο πλευρές, τουλάχιστον αυτή τη φορά ήταν υπέρ μας».

Για το αν το σουτ του Βεζένκοφ δεν ήταν τόσο τυχερό: «Όχι ήταν τόσο τυχερό όσο φάνηκε. Εμείς σχεδιάσαμε, ο συνεργάτης μου ο Μποζίκας, σχεδιάσαμε κάτι, σε κάποιο βαθμό έγινε, αλλά αυτό δε λέει ότι εξαιτίας αυτού του play βγήκε το καλάθι. Οι παίκτες μας σουτάρουν από το κέντρο σε κάθε προπόνηση, αλλά είναι διαφορετικό να βλέπεις το καλάθι και διαφορετικό να γυρίσεις και να την πετάξεις, όπως ο Σάσα, άρα σε μεγάλο βαθμό ήταν τυχερό».

Για τον τρόπο που ο Βεζένκοφ διαχειρίζεται τα media: «Ο Σάσα είναι πολύ έμπειρος, είναι πανέξυπνος, μιλάει τόσες γλώσσες, ισπανικά, κυπριακά, βουλγάρικα, μπορεί και λίγο ρώσικα. Ξέρει πολύ καλά πώς να χειρίζεται τα media, είναι ταπεινός, αλλά και αρκετά έξυπνος».

Για την επιβάρυνση των παικτών: «Υπάρχει επιβάρυνση. Ήταν χαρακτηριστικό το ματς με τη Μακάμπι. Όλοι οι βασικοί μας ήταν ταλαιπωρημένοι, ξοδέψαμε μεγάλη ενέργεια με τον Άρη. Ελπίζουμε να έχουμε λιγότερους τραυματίες, να βρούμε τους παίκτες που θέλουμε να πάρουμε. Είναι σημαντικό να ανοίξουμε το rotation, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Το επίπεδο του Ολυμπιακού είναι υψηλό για να βρούμε παίκτη για αυτό το επίπεδο».

Για τον Ντόρσεϊ και αν θα είναι στην Καρδίτσα: «Να μιλήσουμε για το αυριανό, καλύτερα να μην πούμε για την Καρδίτσα».

Για τον Μιλουτίνοφ: «Ο Μιλουτίνοφ έχει μία ενόχληση, προπονήθηκε καλά εδώ, είχαμε σκοπό να είναι αύριο, αλλά τον ενοχλεί το μικρό κάταγμα που είχε στο δάχτυλο, αλλά λογικά δεν θα είναι αύριο».

sport-fm.gr