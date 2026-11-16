Iστορική ημερομηνία για το ποδόσφαιρο ήταν η 15η Νοεμβρίου 2026 καθώς επέστρεψε με δόξα και τιμές στη δράση ένας ποδοσφαιριστής που σημάδεψε γενιές και γενιές των φίλων της στρογγυλής θεάς.

Ο λόγος για τον Ροναλντίνιο, ο οποίος βρέθηκε στην ενδεκάδα της Ραβένα -ομάδα της οποίας είναι μέτοχος- απέναντι στη Φορλί, σε αναμέτρηση για την τρίτη κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος, με τον 46χρονο πλέον Βραζιλιάνο να αγωνίζεται για 45 λεπτά.

Μετά το φινάλε του πρώτου μέρους υποκλίθηκε στο κοινό την ώρα που εκείνο τον αποθέωνε μέσω ενός πρωτόφαντου standing ovation, με τον άλλοτε κάτοχο της Χρυσής Μπάλας να μην κρύβει τη συγκίνησή του μέσω μηνύματος στους λογαριασμούς του στα social media.

“Είμαι τόσο χαρούμενος που επέστρεψα παίζοντας έναν επίσημο αγώνα… Ξεκουράστηκα για μερικά χρόνια, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψω, πέρα από την πλάκα ήταν τόσο όμορφο να βιώσω αυτή την υπέροχη μέρα, με τους συμπαίκτες μου και ένα γεμάτο γήπεδο!!!

Ήταν σίγουρα μια ξεχωριστή στιγμή στη ζωή μου… ξέρετε πόσο μου αρέσει να προκαλώ τον εαυτό μου να κάνει διαφορετικά πράγματα που κανείς ή λίγοι έχουν κάνει. Αυτή η αδρεναλίνη, η μυρωδιά του γηπέδου και η συνάντηση με την μπάλα είναι πάντα ξεχωριστές…

Ευχαριστώ τους φίλους μου Λορέντσο, Ινιάτσιο και Τζουζέπε Τσιπριάνι και όλη την ομάδα της Ραβέννα που πίστεψαν σε αυτό το όνειρο και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε στην κατάκτηση της Ιταλίας και του κόσμου!!! Είμαι σίγουρος ότι είμαστε στο σωστό δρόμο…

Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς για αυτή την αξέχαστη βραδιά, σε όσους ήρθαν από μακριά για να με στηρίξουν και να δουν έναν όμορφο ποδοσφαιρικό αγώνα, με πολλή προσπάθεια στο στόχο της ανόδου… Τα λέμε σύντομα οικογένεια”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως ο Ροναλντίνιο δεν κατάφερε να σκοράρει για να φτάσει τα 300 γκολ στην καριέρα του που ήταν και ο μεγάλος στόχος του, με τον Βραζιλιάνο να αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σε ερώτηση που του έγινε μετά το ματς, για το αν θα αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα της Ραβέννα.