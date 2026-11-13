Ασταμάτητος Ναν: Ανέβηκε στην 3η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα!

Έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα ο Κέντρικ Ναν!

Με το πρώτο καλάθι που πέτυχε στο παιχνίδι, ο Αμερικανός γκαρντ έφτασε τους 2128 πόντους στην Ευρωλίγκα με τους «πράσινους» και έτσι έγινε ο τρίτος καλύτερος σκόρερ του συλλόγου στην ιστορία της διοργάνωσης!

Πλέον, μπροστά του έχει μόνο τον κορυφαίο Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος σταμάτησε την καριέρα του έχοντας 2.495 πόντους σε 278 παιχνίδια, ενώ στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται ο πλέον βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Μάικ Μπατίστ, με 2.210 πόντους.

sport-fm.gr