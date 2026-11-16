Σε μια αξιόλογη κίνηση προχώρησε η διοίκηση του Άρη! Η ομάδα της Λεμεσού ανακοίνωσε επέκταση συνεργασίας με τον Βέρτον, ο οποίος προ ημερών υπέστη σοβαρότατο τραυματισμό (ρήξη χιαστού) που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για όλο το υπόλοιπο της σεζόν.

Αναλυτικά: «Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας του με τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή Βέρτον Ντε Αλμέιντα Ρέγκο.

Ο 23χρονος επιθετικός εντάχθηκε στην ομάδα μας τον περασμένο Ιούλιο, με τη μορφή δανεισμού από την πορτογαλική Leixões, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Η ομάδα μας άσκησε το δικαίωμα που διατηρούσε βάσει της συμφωνίας δανεισμού, με τον ποδοσφαιριστή να υπογράφει νέο συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 3+1 ετών.

Κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Βέρτον κατέγραψε συνολικά 9 συμμετοχές, εκ των οποίων μία στο Κύπελλο και οκτώ στο πρωτάθλημα, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ.

Συγχαίρουμε τον Βέρτον για το νέο συμβόλαιο και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη φανέλα του Άρη, καθώς και ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους».