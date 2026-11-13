«Έγκλημα» του Παναθηναϊκού και τιμωρία από την Μπαρτσελόνα!

Ο Παναθηναϊκός έζησε έναν εφιάλτη στο Telekom Center, χάνοντας ένα παιχνίδι που έμοιαζε να έχει φέρει στα μέτρα του!

Οι «πράσινοι» είχαν τον έλεγχο για το μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, έφτασαν ακόμη και στο +14, όμως ένα καταστροφικό τέταρτο δεκάλεπτο και το μεγάλο τρίποντο του Τζάστιν Ρόμπινσον στα τελευταία δευτερόλεπτα έφεραν την ήττα με 76-74 από την Μπαρτσελόνα.

Οι «πράσινοι» έχασαν με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία να μείνουν μόνοι στην κορυφή, συμμετέχοντας πλέον σε πολλαπλή ισοβαθμία, μέσα στην οποία βρίσκονται και οι Καταλανοί, με ρεκόρ 8-3. Κορυφαίος των νικητών με 24 πόντους ήταν ο Ρόμπινσον, ενώ για τον Παναθηναϊκό 19 πόντους είχε ο Κέντρικ Ναν και 17 πόντους ο Σιλβέν Φρανσίσκο.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός στρέφεται στο παιχνίδι με τον Κολοσσό Ρόδου για τη Stoiximan GBL (15/11, 13:00), ενώ ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague με εκτός έδρας αγώνες κόντρα σε Βίρτους Μπολόνια (17/11, 22:00) και Ζάλγκιρις (19/11, 20:00).

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, με τον Φρανσίσκο να δίνει το πρώτο σημαντικό προβάδισμα στους «πράσινους» με τρίποντο (7-2). Η Μπαρτσελόνα, ωστόσο, εκμεταλλεύτηκε τα επιθετικά ριμπάουντ και τις δεύτερες ευκαιρίες, ενώ βρήκε αρκετούς εύκολους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Οι γηπεδούχοι δυσκολεύτηκαν να τελειώσουν φάσεις κοντά στο καλάθι, με τον Ναν να αναλαμβάνει δράση και να δίνει στην ομάδα του σκορ. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 17-17.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός βελτίωσε αισθητά την αμυντική του λειτουργία, ελέγχοντας τα ριμπάουντ και περιορίζοντας τους αιφνιδιασμούς της Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί έμειναν μόλις στους επτά πόντους στα πρώτα επτά λεπτά της περιόδου, καθώς δυσκολεύονταν να βρουν λύσεις στο σετ παιχνίδι. Ο Χουάντσο έδωσε λύσεις με τρίποντο, ενώ ο Γιαμπουσέλε και ο Ναν συνέβαλαν επιθετικά, με τους «πράσινους» να παίρνουν προβάδισμα ακόμη και με πέντε πόντους (29-24). Ωστόσο, τα λάθη και οι χαμένες βολές δεν τους επέτρεψαν να ξεφύγουν περισσότερο. Η Μπαρτσελόνα παρέμεινε κοντά και με τρίποντο του Ρόμπινσον μείωσε σε 31-30, πριν το πρώτο ημίχρονο ολοκληρωθεί στο 33-32 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από τα αποδυτήρια με μεγαλύτερη ενέργεια και άρχισε να βρίσκει καλύτερες λύσεις στην επίθεση, διατηρώντας παράλληλα την εξαιρετική αμυντική του λειτουργία. Οι «πράσινοι» περιόρισαν ακόμη περισσότερο την Μπαρτσελόνα, η οποία δυσκολευόταν να βρει σκορ, έχοντας μόλις 38 πόντους μετά από 25 λεπτά αγώνα. Ο Γιαμπουσέλε έδωσε σημαντικές λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ, ενώ ο Φρανσίσκο ανέλαβε δράση επιθετικά, με τον Ναν να λειτουργεί περισσότερο ως δημιουργός. Το τρίποντο του Γάλλου για το 52-40 έφερε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει λίγο αργότερα στο +14 (57-43), μετά από βολές του Χέιζ-Ντέιβις. Η τάπα του Γιαμπουσέλε στον Νίμπο και τα βήματα του τελευταίου κράτησαν τους Καταλανούς μακριά από το καλάθι, με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 57-43 υπέρ των γηπεδούχων.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, όμως, ήρθε η απόλυτη κατάρρευση. Ο Παναθηναϊκός είδε την Μπαρτσελόνα να επιστρέφει από το -14, αδυνατώντας να διατηρήσει την αμυντική ένταση που είχε δείξει στα προηγούμενα τρία δεκάλεπτα. Οι «πράσινοι» έχασαν τη συγκέντρωσή τους, έκαναν λάθη και επέτρεψαν στους Καταλανούς να βρουν ρυθμό, με τον Ρόμπινσον να εξελίσσεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή. Παρά την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων, ο Παναθηναϊκός βρήκε προσωρινά απαντήσεις με τον Φρανσίσκο και τον Χέιζ-Ντέιβις. Ο τελευταίος έβαλε δύο μεγάλα καλάθια, διαμορφώνοντας το 74-73, όμως η τελευταία λέξη ανήκε στον Ρόμπινσον. Με ένα απίθανο (και τυχερό) τρίποντο έγραψε το 74-76, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο στους γηπεδούχους. Ο Φρανσίσκο δεν πρόλαβε καν να εκτελέσει πριν ακουστεί η κόρνα της λήξης και ο Παναθηναϊκός γνώρισε μια οδυνηρή ήττα, έχοντας πετάξει στα σκουπίδια το προβάδισμα των 14 πόντων.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 33-32, 57-43, 74-76

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