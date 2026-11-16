Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σερβία στον Πανθεσσαλικό (σ.σ. στις 21:45 ο αγώνας) την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Nations League.

Η UEFA το πρωί πριν από τον αγώνα ανήρτησε στην ιστοσελίδα της στο σχετικό section του Ελλάδα – Σερβία την αποστολή της Εθνικής.

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας επέστρεψε –σύμφωνα με την UEFA– και από τη λίστα απουσιάζει ο Φώτης Ιωαννίδης που τραυματίστηκε όπως και ο Δημήτρης Κουρμπέλης που δεν τα κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον απασχολεί από την αρχή του παραθύρου.

Αναλυτικά η αποστολή της Ελλάδας επανδρώνεται από τους: Βλαχοδήμο, Τζολάκη, Μανδά, Βαγιαννίδη, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο, Ρέτσο, Ρότα, Χατζηδιάκο, Τσιμίκα, Γιαννούλη, Κουτσουπιά, Μπακασέτα, Ανδρούτσο, Ζαφείρη, Τριάντη, Μασούρα, Τεττέη, Δουβίκα, Τζόλη, Παυλίδη, Κωστούλα, Καρέτσα.

Θυμίζουμε πως πρόβλημα είχε αντιμετωπίσει και ο Τζόλης πριν από το ματς με τους Σέρβους, αλλά οι εξετάσεις που έκανε βγήκαν καθαρές και συμπεριλήφθηκε κανονικά στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τ’ όνομά του βρίσκεται στη σχετική δημοσίευση της ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.