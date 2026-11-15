Πήγε Μαδρίτη, έριξε τριάρα και έφυγε... στην κορυφή η Αγγλία

Η εθνική ομάδα της Αγγλίας κατάφερε να επικρατήσει 3-2 των Παγκόσμιων Κυπελλούχων, Ισπανών και να βάλουν τέλος στο τρομερό αήττητο σερί των «φούριας ρόχας» που επί 43 ματς αρνούνταν να υποταχθούν σε οποιονδήποτε αντίπαλο!

Τα «τρία λιοντάρια» πέρασαν φοβερά δύσκολες στιγμές στην αναμέτρηση της Μαδρίτης, αφού το υπέρ τους 3-0 πριν καν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, έγινε 2-3 και ο Τράφορντ είχε αρκετή δουλειά να κάνει μέχρι το φινάλε.

Ο Χάρι Κέιν έφτασε τη συμμετοχή του στα 10 τέρματα στα τελευταία έξι παιχνίδια του με τη φανέλα με το εθνόσημο, όταν πριν την ανάπαυλα κέρδισε πέναλτι από τον Κουμπαρσί και εκτέλεσε εύστοχα για το 1-0.

Ο Κόνσα στο 53’ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ έκανε το 2-0 και ο Γουάιτ με διαγώνιο πλασέ στο 57’ έγραψε το 3-0, με τον Τούχελ να το πανηγυρίζει έξαλλα! Ακόμα κι έτσι, οι Ισπανοί έδειξαν γιατί αναρριχήθηκαν στην κορυφή της Ευρώπης το 2024 και σ’ εκείνη του κόσμου το φετινό καλοκαίρι.

Ο Γιαμάλ στο 63’ κέρδισε πέναλτι και την κόκκινη του Έλιοτ Άντερσον, ο Οϊαρθάμπαλ μείωσε στο 65’ από την άσπρη βούλα, ο Νίκο Γουίλιαμς στο 75’ έκανε το 2-3 και ο Τράφορντ ανέλαβε δράση στις στιγμές έντονης πίεσης που πέρασε η Αγγλία μέχρι το φινάλε.

Ο κίπερ των «τριών λιονταριών» στο 90’ έκανε απίθανη διπλή επέμβαση για να κρατήσει το 3-2 και να πάει η Αγγλία ως πρωτοπόρος στην κλήρωση για τους «8» της διοργάνωσης.

Ο Λόβρο Μάγερ ήταν εκείνος που χάρισε στην Κροατία τη δεύτερη νίκη της στο φετινό Nations League διαμορφώνοντας το 2-1 για την Κροατία κόντρα στους αδύναμους Τσέχους. Οι νικητές είχαν προηγηθεί από το 2ο λεπτό με τον Πέρισιτς, ο Χλόζεκ στο 84’ ισοφάρισε για τους ουραγούς του 3ου ομίλου που υποχωρούν στη League Β, αλλά ο Μάγερ με τρομερό δεξί σουτ στο 87’ διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Πηγή: sport-fm.gr