ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πήγε Μαδρίτη, έριξε τριάρα και έφυγε... στην κορυφή η Αγγλία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η Αγγλία έβαλε τέλος στο αήττητο σερί των 43 αγώνων της Ισπανίας

Η εθνική ομάδα της Αγγλίας κατάφερε να επικρατήσει 3-2 των Παγκόσμιων Κυπελλούχων, Ισπανών και να βάλουν τέλος στο τρομερό αήττητο σερί των «φούριας ρόχας» που επί 43 ματς αρνούνταν να υποταχθούν σε οποιονδήποτε αντίπαλο!

Τα «τρία λιοντάρια» πέρασαν φοβερά δύσκολες στιγμές στην αναμέτρηση της Μαδρίτης, αφού το υπέρ τους 3-0 πριν καν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, έγινε 2-3 και ο Τράφορντ είχε αρκετή δουλειά να κάνει μέχρι το φινάλε.

Ο Χάρι Κέιν έφτασε τη συμμετοχή του στα 10 τέρματα στα τελευταία έξι παιχνίδια του με τη φανέλα με το εθνόσημο, όταν πριν την ανάπαυλα κέρδισε πέναλτι από τον Κουμπαρσί και εκτέλεσε εύστοχα για το 1-0.

Ο Κόνσα στο 53’ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ έκανε το 2-0 και ο Γουάιτ με διαγώνιο πλασέ στο 57’ έγραψε το 3-0, με τον Τούχελ να το πανηγυρίζει έξαλλα! Ακόμα κι έτσι, οι Ισπανοί έδειξαν γιατί αναρριχήθηκαν στην κορυφή της Ευρώπης το 2024 και σ’ εκείνη του κόσμου το φετινό καλοκαίρι.

Ο Γιαμάλ στο 63’ κέρδισε πέναλτι και την κόκκινη του Έλιοτ Άντερσον, ο Οϊαρθάμπαλ μείωσε στο 65’ από την άσπρη βούλα, ο Νίκο Γουίλιαμς στο 75’ έκανε το 2-3 και ο Τράφορντ ανέλαβε δράση στις στιγμές έντονης πίεσης που πέρασε η Αγγλία μέχρι το φινάλε.

Ο κίπερ των «τριών λιονταριών» στο 90’ έκανε απίθανη διπλή επέμβαση για να κρατήσει το 3-2 και να πάει η Αγγλία ως πρωτοπόρος στην κλήρωση για τους «8» της διοργάνωσης.

Ο Λόβρο Μάγερ ήταν εκείνος που χάρισε στην Κροατία τη δεύτερη νίκη της στο φετινό Nations League διαμορφώνοντας το 2-1 για την Κροατία κόντρα στους αδύναμους Τσέχους. Οι νικητές είχαν προηγηθεί από το 2ο λεπτό με τον Πέρισιτς, ο Χλόζεκ στο 84’ ισοφάρισε για τους ουραγούς του 3ου ομίλου που υποχωρούν στη League Β, αλλά ο Μάγερ με τρομερό δεξί σουτ στο 87’ διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τούχελ: «Η καλύτερη εμφάνιση της Αγγλίας-Έχουμε κάνει πρόοδο μετά το Μουντιάλ»

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για το ματς στο Πανθεσσαλικό, σύμφωνα με την UEFA – Επέστρεψε ο Κωστούλας

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Η 2η θέση πρέπει να είναι η αφετηρία, όχι το ταβάνι

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ασταμάτητος ο Χάρι Κέιν και με την Αγγλία - Ισοφάρισε στοιχειωμένο ρεκόρ του 1948

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Κλείδωσε το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028 - Αυτούς αποφεύγει η Ελλάδα!

Ελλάδα

|

Category image

Ελλάδα-Σερβία: Γαλανόλευκη αντίδραση για να φύγει για τα νοκ άουτ!

Ελλάδα

|

Category image

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας (16/11)

TV

|

Category image

Πήγε Μαδρίτη, έριξε τριάρα και έφυγε... στην κορυφή η Αγγλία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Aνατροπή για το Βέλγιο και... εκτός προημιτελικών η Ιταλία!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Η προπονητοφαγία δεν είναι προνόμιο... αντρικό!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το ποδόσφαιρο ως αντικείμενο χειρισμού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν σε ΤΖΟΚΕΡ και ΠΡΟΤΟ την Κυριακή (15/11)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ροναλντίνιο: «Τελευταίο ματς; Δεν ξέρω…»!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Tα δεδομένα για τους υποψήφιους αντίπαλους της Εθνικής Ανδρών για την άνοδο

Eθνική

|

Category image

Έκτη συνεχόμενη νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

Διαβαστε ακομη