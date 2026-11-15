Aνατροπή για το Βέλγιο και... εκτός προημιτελικών η Ιταλία!

Το Βέλγιο πήρε το μεγάλο ντέρμπι του 1ου ομίλου της Α' Κατηγορίας του Nations League και πέταξε εκτός προημιτελικών την Ιταλία!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» χρειάζονταν μόνο νίκη για να τερματίσουν στην πρώτη δυάδα του ομίλου και να εξασφαλίσουν την πρόκριση στους «8» του Nations League 2026/27 και το κατάφεραν μέσα στις Βρυξέλλες, ρίχνοντας την «σκουάντρα ατζούρα» στο καναβάτσο για μία ακόμη φορά τα τελευταία χρόνια!

Παρά το γρήγορο προβάδισμα των φιλοξενούμενων με το τέρμα του Εσπόζιτο στο 11ο λεπτό με κοντινή προβολή, οι γηπεδούχοι δεν... μάσησαν και τούμπαραν το παιχνίδι πριν καν βγει το ημίχρονο! Συγκεκριμένα, έπειτα από την όμορφη κυκλοφορία της μπάλας, ο Ντε Κάιπερ ισοφάρισε τέσσερα λεπτά μετά, με τον Ενγκόι στο 22' να ολοκληρώνει την ανατροπή και τον Ντοκού στο 26' να «χορεύει» όλη την άμυνα της Ιταλίας και να γράφει το 3-1!

Η επική... κατάρρευση της ομάδας του Ρομπέρτο Μαντσίνι ήρθε στο 80ό λεπτό, με τον Μορέιρα να εκμεταλλεύεται την πάσα πάρε-βάλε του Ντε Μπρόινε για το εντυπωσιακό 4-1! Στο 90+2', μάλιστα, ο Εσπόσιτο είδε τον Λάμερς να του βγάζει το πέναλτι, σε μια εφιαλτική βραδιά για τους Ιταλούς.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Γαλλία δυσκολεύτηκε αρκετά να κάμψει την αντίσταση της Τουρκίας στο «Stade Atlantique» του Μπορντό, πέφτοντας πάνω στον εξαιρετικό τερματοφύλακα, Μπερκέ Οζέρ. Οι «τρικολόρ» μπορεί να μην βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα, το έκανε όμως ο Τοπτσού, ο οποίος άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0 της ομάδας του Ζινεντίν Ζιντάν. Στο 80ό λεπτό ο Κρουπί έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στη Γαλλία, με τον Μπανταρκτσί να διαμορφώνει το τελικό 2-1 στο 90' με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ.

Η βαθμολογία:

1. Γαλλία 13 βαθμούς (10-6)

2. Βέλγιο 12 βαθμούς (12-7)

3. Ιταλία 10 βαθμούς (12-10)

4. Τουρκία 1 βαθμούς (4-15)

Πηγή: sport-fm.gr