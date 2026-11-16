Έναν μήνα αναμένεται να διαρκέσει η απουσία του Ρόδρι από τους αγωνιστικούς χώρους.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «Sport», σύμφωνα με το οποίο ο Ισπανός κεντρικός χαφ αναμένεται να επιστρέψει στην δράση στις 2 Δεκεμβρίου.

Ημέρα στην οποία είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι της La Liga στο «Καμπ Νου», ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης, που είχε αναβληθεί λόγω του ισπανικού Super Cup.

Θυμίζουμε ότι ο Ρόδρι είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση των «μπλαουγκράνα» με την Αστον Βίλα, στις αρχές Νοέμβρη, ακολουθώντας έκτοτε ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας για να επανέλθει.

sport-fm.gr