Η Euroleague παραμένει στόχος για τον Άρη αλλά υπό προϋποθέσεις

Αυτό είναι ξεκάθαρο από τις πρώτες ημέρες εμπλοκής του επενδυτικού fund στην ΚΑΕ Άρης, ασχέτως συγκεκριμένων τροποποιήσεων που έλαβαν χώρα, όπως η απόφαση ραγδαίας αύξησης του αγωνιστικού προϋπολογισμού για την τρέχουσα σεζόν. Αυτή η αλλαγή κατεύθυνσης αποφασίστηκε για δύο λόγους. Ανταπόκριση προϋποθέσεων συνεργασίας με τον Βασίλη Σπανούλη και δημιουργία συνθηκών για την κατάκτηση του Eurocup με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της συμμετοχής στην Euroleague της περιόδου 2027-28.

Στην πορεία, από την τελευταία, τέθηκε εντονότερα το ζήτημα δημιουργίας franchise και κατ’ αυτόν τον τρόπο άρχισε η διαδικασία του πλειοδοσίας με τη συμμετοχή διψήφιου αριθμού ομάδων που επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Προφανέστατα, η επίσπευση των διαδικασιών από την Euroleague είχε συγκεκριμένο σκοπό. Τη συγκέντρωση του συνόλου των δυνάμεων του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο πλαίσιο της διατήρησης του (σχετικού) διαπραγματευτικού όπλου απέναντι στο ΝΒΑ και τις προθέσεις του τελευταίου για τη δημιουργία δικής του Λίγκα σε συνεργασία με τη FIBA. Αφού «έδεσε» τους μετόχους μέσω πολυετών συμβολαίων, τα franchise ήταν η επόμενη στρατηγική κίνηση της.

Είναι γνωστό ότι η ΚΑΕ Άρης προχώρησε σε διαπραγματεύσεις και με τις δύο πλευρές και αφού ζύγισε όλα τα δεδομένα – την ταχύτητα των κινήσεων της Euroleague και τη δυσκολία συγκέντρωσης δυνάμεων από το ΝΒΑ – αποφάσισε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία franchise στην Euroleague, διατηρώντας «ανοιχτό» το παράθυρο και για τη Λίγκα που οραματίζεται το ΝΒΑ. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι η ΚΑΕ Άρης δεσμεύτηκε στην Euroleague για ένα ποσό περί των 68 εκατ. ευρώ. Αυτό είναι μικρότερο σε σύγκριση με τα (σχεδόν) τριψήφια νούμερα που πρόσφεραν οι ομάδες που φέρονται να έχουν αποκτήσει προβάδισμα στο μυαλό της Euroleague (;) και των μετόχων (;). Κάποιες εξ’ αυτών μάλιστα έχουν δεσμευτεί (προφορικά) για αγωνιστικούς προϋπολογισμούς της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ και την κατασκευή νέων γηπέδων 15.000 θέσεων. Ο Άρης δεν προχώρησε σε τέτοιου είδους δεσμεύσεις ασχέτως του μελλοντικού σχεδίου του.

Αυτό είναι ξεκάθαρο όπως και η δομή του επιχειρησιακού πλάνου του. Ως προς τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, πρώτο βήμα ήταν η εξασφάλιση του Αλεξανδρείου, το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης (σ. σ. γι’ αυτό εξάλλου έχει σχεδόν κλείσει μεγάλη συμφωνία για την ονοματοδοσία του γηπέδου από το περασμένο καλοκαίρι), παράλληλα με τις τομές που απαιτείται να γίνουν με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του κλειστού γηπέδου. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο «τρέχει» ταυτοχρόνως, μαζί με το αντίστοιχο εξασφάλισης του χώρου που αναλογεί στην ΚΑΕ στο πλαίσιο ανάπλασης της ΔΕΘ.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η επένδυση των (περίπου) 10 εκατ. ευρώ έγινε με σκοπό την κατάκτηση του Eurocup και την παραμονή της ομάδας στον δεύτερο δρόμο που (100%) οδηγεί στην Euroleague, χωρίς δεσμεύσεις. Δεν αμφισβητείται ότι η συμμετοχή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση παραμένει προτεραιότητα αλλά υπό συγκεκριμένες οικονομικές προϋποθέσεις οι οποίες δεν θα παρεκκλίνουν απ’ όλα όσα προβλέπει το πλάνο της ιδιοκτησίας. Προφανώς αυτή η πολιτική είναι αντιστρόφως ανάλογη από την αντίστοιχη ομάδων που επίσης διεκδικούν το «χρίσμα» από την Euroleague, ωστόσο, είναι ευθυγραμμισμένη στους ρεαλιστικούς στόχους της εταιρίας και του επενδυτικού fund.

gazzetta.gr