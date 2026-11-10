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Μάντσεστερ Σίτι: 8 εκατομμύρια ευρώ, 0 συμμετοχές και μια μεταγραφή που ερευνά η Εισαγγελία

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το ακριβές περιεχόμενο της σύμβασης, οι οικονομικές υποχρεώσεις της Μάντσεστερ Σίτι και τα ποσά που εισέπραξε πραγματικά η Παρτιζάν.

Στο μικροσκόπιο των σερβικών δικαστικών αρχών βρίσκεται η μεταγραφή του Φίλιπ Στεφάνοβιτς από την Παρτιζάν στη Μάντσεστερ Σίτι, με την Εισαγγελία του Βελιγραδίου να εξετάζει την οικονομική διαδρομή μιας συμφωνίας αξίας περίπου οκτώ εκατομμυρίων ευρώ.

Έξι χρόνια μετά τη συμφωνία για την απόκτηση του Φίλιπ Στεφάνοβιτς, η μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Σίτι επανέρχεται στην επικαιρότητα, καθώς οι σερβικές αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν πόσα χρήματα κατέληξαν τελικά στα ταμεία της Παρτιζάν.

Η Ανώτατη Εισαγγελία του Βελιγραδίου έδωσε εντολή για περαιτέρω έρευνα, ζητώντας τη συγκέντρωση εγγράφων από τον σερβικό σύλλογο και την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, καθώς και πληροφοριών από πρόσωπα που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις.

Η υπόθεση είχε ανοίξει στις 13 Ιουλίου 2021, έπειτα από ηλεκτρονική καταγγελία. Μία εβδομάδα αργότερα ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία. Στις 9 Νοεμβρίου 2026 ο φάκελος διαβιβάστηκε στην Ανώτατη Εισαγγελία, η οποία ενεργοποίησε εκ νέου τους ελέγχους.

Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, η συμφωνία περιλάμβανε 6,5 εκατομμύρια ευρώ ως σταθερό ποσό και επιπλέον μπόνους. Το «Mondo» αναφέρει πρόσθετες απολαβές έως 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ το «Mozzart Sport» κάνει λόγο για μπόνους που μπορούσαν να φτάσουν τα 2 εκατομμύρια.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το ακριβές περιεχόμενο της σύμβασης, οι οικονομικές υποχρεώσεις της Μάντσεστερ Σίτι και τα ποσά που εισέπραξε πραγματικά η Παρτιζάν.

Την περίοδο της μεταγραφής, πρόεδρος του σερβικού συλλόγου ήταν ο Μίλοραντ Βουτσέλιτς και γενικός διευθυντής ο Μίλος Βαζούρα. Η αναφορά των ονομάτων τους αφορά τη διοικητική τους ιδιότητα εκείνη την περίοδο και δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε διαπιστωμένη ποινική ευθύνη.

Η συμφωνία είχε επιτευχθεί το 2020, όταν ο Στεφάνοβιτς ήταν μόλις 18 ετών και θεωρούνταν ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου. Η μετακίνησή του ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2021, ωστόσο ο νεαρός εξτρέμ δεν αγωνίστηκε ποτέ στην πρώτη ομάδα της Μάντσεστερ Σίτι.

Ακολούθησαν δανεισμοί στην ολλανδική Χέρενφεν και την πορτογαλική Σάντα Κλάρα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη βελγική Λόμελ, χωρίς να καταφέρει να καθιερωθεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Πλέον, το όνομά του επιστρέφει στο προσκήνιο εξαιτίας των οικονομικών ερωτημάτων γύρω από τη μεταγραφή του. Οι εισαγγελικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποδειχθεί υπεξαίρεση χρημάτων ή ποινική ευθύνη οποιουδήποτε εμπλεκομένου.

sdna.gr

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