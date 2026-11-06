Δέκα μήνες απαγόρευση εισόδου στον Γιαννακόπουλο λόγω ενός story

Η νέα καταγγελία του Ολυμπιακού για τα stories του DPG στο Instagram έκρινε ένοχο τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Aktor.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με 10 μήνες απαγόρευσης εισόδου από τα γήπεδα, γιατί ανέβασε ένα βίντεο σε story, στο οποίο ακουγόταν ένα σύνθημα σχετικό με το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ.

Επιπλέον, επιβλήθηκαν 60χιλ. ευρώ πρόστιμο στον ίδιο και 30χιλ. ευρώ πρόστιμο στην «πράσινη» ΚΑΕ, λόγω αντικειμενικής ευθύνης.

sdna.gr