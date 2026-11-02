Ρεάλ Μαδρίτης: Τραυματίστηκε και ο Καμπάτσο, αμφίβολος για Παναθηναϊκός
ΓΗΠΕΔΟ
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Νέο πρόβλημα τραυματισμού στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη συμμετοχή του Φακούντο Καμπάτσο στην αναμέτρηση της Τετάρτης απέναντι στον Παναθηναίκό να είναι αμφίβολη.
Πονοκέφαλος προκύπτει στη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς ο Φακούντο Καμπάτσο αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό.
Ο Αργεντινός γκαρντ αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση του προβλήματος και να εκτιμηθεί το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.
Ως εκ τούτου, τη δεδομένη στιγμή η συμμετοχή του στο παιχνίδι της Τετάρτης (4/11) με το «τριφύλλι» αποτελεί ερωτηματικό.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στα ήδη σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα της Μαδρίτης, καθώς οι Μίκαελ Γιάντουνεν και Τεό Μαλεντόν έχουν τεθεί εκτός δράσης μετά τους τραυματισμούς τους στην αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, ενώ εκτός για καιρό είναι ο Γκάμπριελ Ντεκ.
sport-fm.gr