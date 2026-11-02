Ρεάλ Μαδρίτης: Τραυματίστηκε και ο Καμπάτσο, αμφίβολος για Παναθηναϊκός

Πονοκέφαλος προκύπτει στη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς ο Φακούντο Καμπάτσο αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό.

Ο Αργεντινός γκαρντ αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση του προβλήματος και να εκτιμηθεί το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ως εκ τούτου, τη δεδομένη στιγμή η συμμετοχή του στο παιχνίδι της Τετάρτης (4/11) με το «τριφύλλι» αποτελεί ερωτηματικό.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στα ήδη σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα της Μαδρίτης, καθώς οι Μίκαελ Γιάντουνεν και Τεό Μαλεντόν έχουν τεθεί εκτός δράσης μετά τους τραυματισμούς τους στην αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, ενώ εκτός για καιρό είναι ο Γκάμπριελ Ντεκ.

sport-fm.gr