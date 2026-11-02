Κατέθεσε στον ανακριτή ο Γιαννάκης-Δεν προτίθεται να κατέβει στις εκλογές της ΕΟΚ

Μέσα σε περίπου μία ώρα ολοκληρώθηκε η κατάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη στον ανακριτή για το σκάνδαλο με τους χειραγωγημένους αγώνες στο μπάσκετ.

Εξερχόμενος ο «δράκος» ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος στις εκλογές της ΕΟΚ στις 20 Δεκεμβρίου. «Δεν πρόκειται να συμμετέχω σαν διοίκηση. Αγαπώ το μπάσκετ, αν κάποιος θέλει τη γνώμη μου, θα του τη δώσω, αλλά δεν πρόκειται να είμαι υποψήφιος. Όλοι πρέπει να κάνουμε υπομονή, η υπομονή είναι αρετή, προκειμένου να χαρούμε και πάλι το μπάσκετ που αγαπάμε», τόνισε, ενώ για το αν θα στηρίξει τον Παναγιώτη Φασούλα είπε: «Γίνονται διάφορες διαδικασίες, χρειάζεται υπομονή. Να χαρούμε και πάλι το παιχνίδι μέσα από τους Έλληνες παίκτες».

Όσο για την κατάθεσή του, είπε: «Σήμερα κατέθεσα για το περιστατικό που συνέβη σε μένα. Το πώς αισθάνθηκα μετέφερα. Τίποτα παραπάνω, γιατί δεν ήξερα και κάτι περισσότερο. Αισθάνθηκα αδύναμος γιατί ο τρόπος που αποβλήθηκα ήταν άδικος και αντιδεοντολογικός. Είναι μεγάλη στενοχώρια όσα συμβαίνουν στο μπάσκετ για μας που το υπηρετήσαμε και το υπηρετούμε με την αγάπη μας και τη συμμετοχή μας. Πάντα έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και θα βρει τον τρόπο να ανακαλύψει τι μπορούμε να κάνουμε για να θωρακίσουμε το ελληνικό μπάσκετ. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, αλλά μπορεί να γίνει στο μέλλον», ανέφερε για τον αγώνα του Άρη με τον Φάρο Λάρισας, στον οποίο είχε αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές από τον Τάσο Πηλοΐδη.

Για το αν είχε υποπέσει στην αντίληψή του κάποιος χειραγωγημένος αγώνας είπε: «Είναι μια συζήτηση που το μόνο που κάνει είναι να προκαλεί μεγαλύτερη στενοχώρια για το αγαπημένο μας άθλημα. Με συζητήσεις ή περιρρέουσα ατμόσφαιρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα».

Ερωτηθείς για τον παραιτηθέντα πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, είπε: «Οι σχέσεις μας ήταν πάντα τυπικές».

sport-fm.gr