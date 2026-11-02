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Νύχτα-σοκ για τον Μιλιτάο: Έκλεψαν το σπίτι του ενώ η οικογένεια του έβλεπε το Clasico

ΓΗΠΕΔΟ

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Μια άκρως τρομακτική νύχτα πέρασε ο Εντέρ Μιλιτάο και η οικογένεια του, κατά την διάρκεια του Clasico απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Ο Έντερ Μιλιτάο προστέθηκε στη λίστα των ποδοσφαιριστών που έχουν πέσει θύματα διαρρηκτών, οι οποίοι στοχεύουν τις κατοικίες αθλητών. Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «El Mundo», άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι του Βραζιλιάνου στόπερ της Ρεάλ Μαδρίτης και έκλεψαν ρολόγια και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται σε περισσότερα από 350.000 ευρώ. Η διάρρηξη σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με την Μπαρτσελόνα για το Clasico.

Η διάρρηξη έγινε μεταξύ 22:00 και 23:00, ενώ παιζόταν το πρώτο ημίχρονο του Clasico, στην κατοικία του Μιλιτάο, στη Λα Μοραλέχα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τουλάχιστον δύο δράστες κατάφεραν να μπουν σε δωμάτιο του επάνω ορόφου, την ώρα που μέλη της οικογένειας του Βραζιλιάνου βρίσκονταν στο ισόγειο και παρακολουθούσαν την αναμέτρηση. Ο ίδιος δεν είχε συμπεριληφθεί στην αγωνιστική δράση και παρακολουθούσε το παιχνίδι από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ανάμεσα στα κλοπιμαία ήταν ένα Rolex αξίας 53.000 ευρώ, ένα Richard Mille που κοστίζει περίπου 170.000 ευρώ, τρεις τσάντες Chanel συνολικής αξίας 15.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα του οίκου Cartier, η αξία των οποίων εκτιμάται στις 25.000 ευρώ. Από την κατοικία αφαιρέθηκαν, επίσης, επιπλέον κοσμήματα, βραχιόλια και βαλίτσες.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σπίτι του Έντερ Μιλιτάο, συνοδευόμενες από μέλη της ιδιωτικής υπηρεσίας ασφαλείας που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Η κινητοποίηση έγινε αφού διαπιστώθηκε πως τα άτομα που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην κατοικία δεν είχαν αντιληφθεί ότι είχε προηγηθεί διάρρηξη. Κατά την επιθεώρηση του χώρου, οι αστυνομικοί μπήκαν στο δωμάτιο του Βραζιλιάνου αμυντικού και διαπίστωσαν ότι οι δράστες είχαν ψάξει τα προσωπικά του αντικείμενα, αφήνοντας πίσω τους ένα αναστατωμένο δωμάτιο.

athletiko.gr

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