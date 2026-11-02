Oι τέσσερις αποβολές του Σάστρε

Στο 26 δευτερόλεπτο του αγώνα του ΑΠΟΕΛ με την Ομόνοια Αραδίππου ο Σάστρε έκανε επικίνδυνο παίξιμο πάνω στον Γκονζάλες, με αποτέλεσμα λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα από τον Κυριάκο Αθανασίου.

Είναι η τέταρτη φορά που ο Ισπανός δέχεται κόκκινη κάρτα και η δεύτερη κατά την οποία αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη. Όλες οι προηγούμενες ήταν στη Segunda Division B της Ισπανίας.

τη σεζόν 2014-15 και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2015 όταν σε αγώνα της Segunda Division B αποβλήθηκε στον αγώνα της Mallorca απέναντι στην CD Alcoyano.

Φορώντας τη φανέλα της ίδιας ομάδας αποβλήθηκε, αλλά με δεύτερη κίτρινη κάρτα, και τις σεζόν 2017-18 σε παιχνίδι με την Penya Deportiva και 2020-21 - σε αγώνα με την CD Mirandés.