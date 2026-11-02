Eξάδα με μουρμούρα στην πρωτοπόρο!

Μετά το πέρας της 8ης αγωνιστικής στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος βρίσκονται κατά σειρά οι ΑΕΚ, Απόλλωνας, Ομόνοια, Άρης, ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ.

Σε γενικές γραμμές στις πλείστες ομάδες των πάνω διαζωμάτων υπάρχει μία ικανοποίηση, με πίστη φυσικά ότι τα πράγματα μπορούσαν να ήταν καλύτερα.

Το παράδοξο, και ίσως όχι υπερβολικό λόγω εμφανίσεων, είναι το γεγονός ότι μουρμούρα σε αυτές τις ομάδες υπάρχει για την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος.

Ναι μεν η ομάδα της Λάρνακας οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος, όμως η εικόνα της στους περισσότερους δημιουργεί προβληματισμό αντί να δημιουργεί ευφορία για την πρώτη θέση.