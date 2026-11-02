Μπάγερν: Έτοιμοι με Ατλέτικο οι Ολίσε και Νόιερ

Με τη συμμετοχή του Μάικλ Ολίσε πραγματοποιήθηκε σήμερα (2/11) η τελευταία προπόνηση της Μπάγερν, ενόψει της αυριανής (3/11, 22:00) αναμέτρησης με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Μετροπολιτάνο», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Champions League.

Ο διεθνής Γάλλος μεσοεπιθετικός αποχώρησε με ενοχλήσεις στο γόνατο, στα τελευταία λεπτά του ντέρμπι με την Ντόρτμουντ, το Σάββατο στο Μόναχο (2-2), αλλά η παρουσία του στη σημερινή προπόνηση αποτελεί ένδειξη ότι θα είναι διαθέσιμος για το ματς στην ισπανική πρωτεύουσα. Από την πλευρά του, ο Μάνουελ Νόιερ προπονείται κανονικά τις τελευταίες ημέρες και φαίνεται έτοιμος να επιστρέψει στη δράση μετά τις 10 Οκτωβρίου, όταν τραυματίστηκε στο πόδι.

Αντίθετα, ο υπηρεσιακός προπονητής των Βαυαρών, Άαρον Ντανκς, δεν υπολογίζει στους Ισμαέλ Σαϊμπάρι και Σερζ Γκνάμπρι, που τραυματίστηκαν στο "Klassiker" και τέθηκαν νοκ-άουτ, με τον Μαροκινό μάλιστα να υποβάλλεται σε επέμβαση για ρήξη συνδέσμων στον δεξιό αστράγαλο, που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου τρεις μήνες. Ο Γερμανός εξτρέμ, με τη σειρά του, υπέστη θλάση στον αριστερό μηρό και το διάστημα της απουσίας του υπολογίζεται στις 4-6 εβδομάδες, τη στιγμή που εκτός πλάνων παραμένουν και οι Λουίς Ντίας και Τζαμάλ Μουσιάλα.

sport-fm.gr