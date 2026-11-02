Πλήγμα στην Ομόνοια 29Μ: Χάνει την χρονιά ο Πορτάλες!

Ο Αντόνιο Πορτάλες τραυματίστηκε στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον ΑΠΟΕΛ και όπως αποκάλυψε ο Αδάμος Ευσταθίου θα χάσει όλη την σεζόν.

Ο επικεφαλής των πρασίνων παραχώρησε δηλώσεις στον Super Sport 104.0 σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Έχουμε και κάποιες απουσίες. Ο Πορτάλες θα χάσει τη χρονιά, ο Φακούντο θα επιστρέψει προς το τέλος. Το θετικό είναι τα παιδιά που καλούνται να καλύψουν τα κενά ανταποκρίνονται επάξια. Σε κάθε παιχνίδι αγωνιζόμαστε με τέσσερις, πέντε ή και έξι Κύπριους ποδοσφαιριστές. Ο Αλέξανδρος αποτελεί την απόδειξη ότι παίρνεις τις συμμετοχές με την αξία σου. Πέρυσι δεν αγωνίστηκε αρκετά, όμως φέτος άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά».