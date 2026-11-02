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Ιραόλα: «Πρέπει να τους λέμε να πέφτουν, αλλιώς δεν θα το σφυρίξουν»!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Αντόνι Ιραόλα μίλησε κι εκείνος για την περιβόητη φάση του Ίσακ απέναντι στην Άρσεναλ και έφτασε να αναρωτιέται τι πρέπει τελικά να ζητά από τους ποδοσφαιριστές του.

Ο Βάσκος δεν έκρυψε την απόγνωσή του για το πέναλτι που δεν δόθηκε, με τις οδηγίες του προς τους παίκτες της Λίβερπουλ να περιλαμβάνουν πλέον και κάτι που θα προτιμούσε να μη χρειάζεται να… διδάξει.

Η ήττα από την Άρσεναλ στο «Άνφιλντ» στην 9η αγωνιστική της Premier League, έφερε τον Ιραόλα να τοποθετείται για το τράβηγμα της φανέλας του Ίσακ από τον Γιούριαν Τίμπερ, αλλά και για τη στάση του Σουηδού στη φάση. Ο τεχνικός των «reds» θεωρεί πως η προσπάθεια του επιθετικού να παραμείνει όρθιος τού κόστισε το σφύριγμα, με τον ίδιο να προαναγγέλλει διαφορετική αντιμετώπιση στη συνέχεια.

«Είναι κρίμα που μου κάνετε αυτήν την ερώτηση, αλλά ναι, πρέπει να τους λέμε να πέφτουν, γιατί διαφορετικά δεν θα το σφυρίξουν», απάντησε χαρακτηριστικά.

Ο Σουηδός επιχείρησε να φτάσει στην μπάλα από τη σέντρα του Μπαρκολά, παρά το τράβηγμα του Ολλανδού, όμως ο Άντι Μάντλεϊ άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί, ενώ ο Στιούαρτ Άτγουελ στο VAR δεν τον κάλεσε στην οθόνη.

«Πήγαινε να πάρει κεφαλιά ακριβώς μπροστά από την εστία όταν τον τράβηξαν από τη φανέλα. Δεν καταλαβαίνω γιατί το ότι δεν έπεσε αποτελεί λόγο να μη δοθεί πέναλτι», συμπλήρωσε ο Βάσκος.

Μάλιστα, ξεχώρισε τη συγκεκριμένη περίπτωση από το κράτημα στον Χάκπο, για το οποίο αναγνώρισε το επιχείρημα ότι ο Ολλανδός δεν θα προλάβαινε την μπάλα.

Σε γενικές γραμμές, ο Ιραόλα παραδέχθηκε πως η Λίβερπουλ πλήρωσε το κακό της ξεκίνημα και πρέπει να διορθώσει όσα ελέγχει η ίδια. Για τη φάση του Ίσακ, πάντως, δεν άφησε περιθώριο αμφιβολίας.

england365.gr 

 

Κατηγορίες

Premier League

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