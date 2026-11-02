«Στην Premier League τα πάντα μπορούν να συμβούν»

Και φέτος, η σεζόν της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξελίσσεται σε εφιάλτη, με τους «κόκκινους διαβόλους» να αντιμετωπίζουν σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα, ενώ η θέση του Μάικλ Κάρικ βρίσκεται πλέον υπό έντονη αμφισβήτηση.

Ο άλλοτε προπονητής της ομάδας, Έρικ Τεν Χαγκ, παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη και, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στην κόκκινη πλευρά του Μάντσεστερ.

Ο Ολλανδός, στην ερώτηση αν είναι πιθανό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να υποβιβαστεί, άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά…

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Έρικ Τεν Χαγκ:

«Στην Premier League όλα είναι πιθανά, επειδή όλες οι ομάδες είναι τόσο δυνατές. Και αν βρεθείς μία φορά στη λάθος πλευρά και μπεις πραγματικά σε αυτόν τον φαύλο κύκλο, ναι, τότε μπορεί να γίνει πολύ, πολύ δύσκολο».