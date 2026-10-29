Οι διαιτητές στα παιχνίδια των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην Euroleague

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές για τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στην Euroleague που είναι προγραμματισμένα για αύριο, Παρασκευή.

Έτσι στο ματς των πράσινων με την Αναντολού Εφές στην Τουρκία ορίστηκαν οι Μίλαν Νέντοβιτς, Σαούλιους Ράτσις και Έντουαρντ Ουντιάνσκι.

Αντίστοιχα σε αυτό του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο στη Sunel Arena θα σφυρίξουν οι Χουάν Κάρλος Γκαρσία, Σάσο Πέτεκ και Χουσείν Τσελίκ.

sport-fm.gr