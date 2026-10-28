Kόντρα στη Μπεσίκτας για επιστροφή στις νίκες ο Ολυμπιακός

Μετά τον Παναθηναϊκό και τη νίκη του (80-75) επί της Αρμανι Μιλάνο, σειρά απόψε (28/10, 19:30) παίρνει-για την 8η αγωνιστική- ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπεσίκτας, στην Κωνσταντινούπολη, σε μία ακόμη «διαβολοβδομάδα» στον φετινό «Μαραθώνιο» της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αναζητά επιστροφή στις νίκες, έχοντας σημαντικές απουσίες, όπως είναι αυτές των Εβάν Φουρνιέ, Ζαν Μοντέρο , Νίκολα Μιλουτίνοφ και του τιμωρημένου Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Έχοντας ηττηθεί με 64-61 από τη Φενερμπαχτσέ στη SUNEL Arena (σ.σ. πρώτη ήττα στα μόνο δύο εντός έδρας ματς που έχει δώσει έως τώρα στη διοργάνωση φέτος), η ομάδα του Πειραιά, πάει με... άγριες διαθέσεις στην Τουρκία, βλέποντας τον αγώνα ως ιδανική ευκαιρία να... διορθώσει για την ήττα από την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Μια ήττα που ήρθε χάρη στο επιθετικό "black out" του στα τελευταία λεπτά, κι ενώ είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος, παρά τις σημαντικές απουσίες των Εβάν Φουρνιέ, Ζαν Μοντέρο και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Ολυμπιακός θα πάρει θέση στο τζάμπολ στο "Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi" με ρεκόρ 5-2, ενώ η Μπεσίκτας μετρά μέχρι στιγμής 3 νίκες - 4 ήττες.

Η Μπεσίκτας προέρχεται από ήττα με 89-80 από την Αναντολού Εφές, όμως είχε προηγουμένως νικήσει την Μπάγερν Μονάχου με 95-87.

Η Μπεσίκτας σημειώνει 90,6 πόντους μέσο όρο, ενώ ο Ολυμπιακός 92,9 πόντους μέσο όρο. Στην άμυνα, η ομάδα του Πειραιά, η οποία δεν ξεκίνησε καλά αμυντικά τη σεζόν, δέχεται 86,1 πόντους μέσο όρο, ενώ ο τουρκικός σύλλογος δέχεται 92 πόντους μέσο όρο.

Τα ριμπάουντ είναι η «Αχίλλειος πτέρνα» της αντιπάλου του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» μαζεύουν 8,7 περισσότερα «σκουπίδια» μέσο όρο στο σύνολο από την Μπεσίκτας, υπερέχοντας τόσο στα αμυντικά όσο και στα επιθετικά.

Τέλος, ένας τομέας στον οποίο θα πρέπει να δείξουν προσοχή οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι τα τρίποντα που θα δεχτούν, αν αναλογιστεί κανείς πως οι παίκτες του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, σουτάρουν με 7,2% υψηλότερο ποσοστό ευστοχίας έξω από τα 6.75 εν συγκρίσει με αυτούς του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Την Παρασκευή (30/10) ρίχνονται στη «μάχη» της 9ης αγωνιστικής και οι δύο ελληνικές ομάδες, με τους «πράσινους» ν' αναζητούν το «διπλό» απέναντι στην Αναντολού Εφές στις 19:30 και τους «ερυθρόλευκους» να υποδέχονται την Αρμάνι Μιλάνο, στη SUNEL Arena, στις 21:15.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Euroleague:

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 80-75

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρί (Γαλλία) 93-99

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 84-88

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 100-78

Βαλένθια (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 86-78

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 86-104

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου

Μπεσίκτας (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (19:30)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ζάλγκ. Κάουνας (Λιθουανία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναθηναϊκός 7-1

Βαλένθια 6-2

Φενέρμπαχτσε 6-2

Ολυμπιακός 5-2

Χάποελ Τελ Αβίβ 5-2

Ντουμπάι 5-3

Ερυθρός Αστέρας 5-3

Ρεάλ Μαδρίτης 5-3

Βίρτους Μπολόνια 4-3

Μπαρτσελόνα 4-3

Παρτιζάν 4-3

Αναντολού Εφές 3-4

Μπεσίκτας 3-4

Ζαλγκίρις Κάουνας 3-4

Βιλερμπάν 2-5

Μπάγερν Μονάχου 2-5

Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6

Παρί 2-6

Αρμάνι Μιλάνο 1-7

Μπασκόνια 1-7