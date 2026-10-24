Νέο χτύπημα Γιαννακόπουλου: «Τα χρήματα που βρέθηκαν στην ντουλάπα ποιανού είναι;»

Τα όσα συμβαίνουν στον χώρο του μπάσκετ συνεχίζουν να εκπλήσσουν και να σοκάρουν. Χθες έγινε γνωστή η απόφαση για την προφυλάκιση του Πέτρου Παπαπέτρου με τις άλλες απολογίες να είναι προγραμματισμένες πλέον για αύριο το πρωί.

Την ίδια στιγμή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story του στο instagram έκανε ένα νέο χτύπημα, καταθέτοντας δύο ερωτήματα…

Συγκεκριμένα έγραψε…

1 - Θα ζητηθούν εντός προθεσμίας για ΟΛΟΥΣ όσους αναφέρονται το άνοιγμα των μέιλ, τηλεφώνων, κτλ;2 - Τα χρήματα που βρέθηκαν ψηλά στην ντουλάπα ποιανού είναι;

Δείτε την ανάρτησή του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού ΑKTOR…

sport-fm.gr