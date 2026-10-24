Νέο χτύπημα Γιαννακόπουλου: «Τα χρήματα που βρέθηκαν στην ντουλάπα ποιανού είναι;»
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story του στο Instagram έθεσε δύο ερωτήματα σχετικά με τις εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ.
Τα όσα συμβαίνουν στον χώρο του μπάσκετ συνεχίζουν να εκπλήσσουν και να σοκάρουν. Χθες έγινε γνωστή η απόφαση για την προφυλάκιση του Πέτρου Παπαπέτρου με τις άλλες απολογίες να είναι προγραμματισμένες πλέον για αύριο το πρωί.
Την ίδια στιγμή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story του στο instagram έκανε ένα νέο χτύπημα, καταθέτοντας δύο ερωτήματα…
Συγκεκριμένα έγραψε…
1 - Θα ζητηθούν εντός προθεσμίας για ΟΛΟΥΣ όσους αναφέρονται το άνοιγμα των μέιλ, τηλεφώνων, κτλ;2 - Τα χρήματα που βρέθηκαν ψηλά στην ντουλάπα ποιανού είναι;
Δείτε την ανάρτησή του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού ΑKTOR…
sport-fm.gr