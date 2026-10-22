Με... γαλλικά κλειδιά ξεκλείδωσε τη νίκη ο Παναθηναϊκός

Αποδείχθηκε περίτρανα στο «T-Center» αυτό που λέει και ξαναλέει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στην Euroleague και όλα έχουν αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Ακόμα και με την τελευταία ομάδα στην κατάταξη. Αν και η Μπασκόνια δεν είχε... δείξει τιποτε απολύτως τις έξι προηγούμενες αγωνιστικές, όχι μόνο έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό αλλά ήταν μέσα στο παιχνίδι διεκδικώντας τη νίκη έως και το τελευταίο λεπτό!

Όμως στο τέλος «μίλησαν» οι προσωπικότητες των Σιλβέν Φρανσίσκο και Γκέρσον Γιαμπουσέλε οι οποίοι με καθοριστικά τρίποντα στο τελευταίο λεπτό του αγώνα έδιωξαν τα σύννεφα που είχαν απλωθεί για τα καλά στο παιχνίδι έχοντας σημάνει πραγματικό... συναγερμό στις τάξεις της ομάδας. Επίσης συνετέλεσε τα μέγιστα ο εξαιρετικός Ματίας Λεσόρ (20π., 6ριμπ.) ο οποίος είχε κρατήσει σταθερά το προβάδισμα για λογαριασμό της ομάδας του.

Παναθηναϊκός - Μπασκόνια: Ο αγώνας

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η Μπασκόνια… έπιασε στον ύπνο τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του αγώνα καθώς του έβαλε αμυντικούς μπελάδες. Οι «πράσινοι» μπήκαν πολύ χαλαρά στο παιχνίδι και έδωσαν το δικαίωμα στους Βάσκους να γίνουν απειλητικοί και να βρουν επιθετικές λύσεις. Αν και ο Χέιζ-Ντέιβις είχε ξεκινήσει εξαιρετικά το ματς έχοντας 9 πόντους με 3/3 δίποντα και 1/2 τρίποντα, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού ήταν αμυντικό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Μπασκόνια έβρισκε εύκολα τον δρόμο για το καλάθι του «τριφυλλιού» και κάπως έτσι μπόρεσε να προηγηθεί στο δεκάλεπτο με 21-20 έχοντας 5/9 δίποντα, 3/7 τρίποντα, ένα ριμπάουντ περισσότερο (8 έναντι 7 του ΠΑΟ) και 8 ασίστ για 6 λάθη. Την ίδια ώρα η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε κλείσει το δεκάλεπτο με 8/9 δίποντα αλλά μόλις 1/7 τρίποντα, έχοντας επίσης 6 τελικές πάσες για 5 λάθη. Ίδια εικόνα και στην 2η περίοδο.

Αν και ο Ζοτς ανακάτευε συνέχεια την πράσινη τράπουλα, η Μπασκόνια δεν άφηνε τους γηπεδούχους να πάρουν διαφορά στο σκορ, με εξαίρεση το +6 (35-29) στα μέσα του β’ δεκαλέπτου. Ο Χέιζ-Ντέιβις ωστόσο συνέχιζε από εκεί που είχε σταματήσει στην 1η περίοδο και ήταν εκείνος που αποτελούσε τον πιο αποτελεσματικό παίκτη της ομάδας του. Έκλεισε το πρώτο μισό του αγώνα έχοντας 14 πόντους και 5 ριμπάουντ, αλλά το πρόβλημα παρέμενε αμυντικό.

Στο α’ ημίχρονο ο Επτάστερος είχε προβάδισμα μίας κατοχής (43-40) με 15/20 δίποντα αλλά μόλις 2/13 τρίποντα και 12 ασίστ για 9 λάθη μαζί με 7/12 βολές. Αντίστοιχα η Μπασκόνια (Σπανιόλα 9π., Σεντεκέρσκις 8π.) είχε μετρήσει στο πρώτο μισό του αγώνα 14/21 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 3/4 βολές, 14 τελικές πάσες με 12 λάθη

Μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βρει ένα μίνι ξέσπασμα και να προηγηθεί με εννέα πόντους (52-43 στο 23’) χάρη στους Φρανσίσκο και Λεσόρ οι οποίοι και είχαν δώσει τον… τόνο έως εκείνο το χρονικό σημείο. Μάλιστα η διαφορά έφτασε για πρώτη φορά και σε διψήφιο νούμερο (57-47 στο 26’) και παρέμεινε (61-51) λίγο πριν από το τέλος της γ’ περιόδου (63-54). Το στατιστικό που είχε «πονέσει» τον Παναθηναϊκό ήταν τα τρίποντα καθώς είχε έως το 30’ μόλις 4/19 έξω από τα 6.75 μέτρα (21,1%) και δεν μπόρεσε να μετουσιώσει το εξαιρετικό ποσοστό στα δίποντα (75% με 22/29).

Το +10 παρέμενε και στην τελευταία περίοδο για τον Παναθηναϊκό (67-57) αλλά οι Βάσκοι δεν τα... παρατούσαν και προσπαθούσαν να μείνουν μέσα στο σκορ (69-64 στο 32'). Και όχι μόνο καθώς η Μπασκόνια, στο καλύτερο ίσως βράδι της στην Euroleague, έβαλε και δύσκολα στην ελληνική ομάδα έχοντας πάρει προβάδισμα με 69-70 στο 34'. Ο 17χρονος Γιοκσίμοβιτς ήταν ο παίκτης-κλειδί του Περάσοβιτς, με τον Σπανιόλο να πραγματοποιούσε εξαιρετικό παιχνίδι.

Ένα τρίποντο του Κέντρικ Ναν και οι συνεχόμενοι πόντοι του Ματίας Λεσόρ λειτούργησαν ως... βάλσαμο στις πληγές που πήγαινε να ανοίξει η Μπασκόνια στο «T-Center» καθώς ο Παναθηναϊκός βρέθηκε εκ νέου στο +7 (79-72) πριν επιστρέψει και πάλι η ισπανική ομάδα διεκδικώντας τη νίκη. Συγκεκριμένα έφερε το ματς στα ίσια (79-79) στο 01:27 πριν από το τέλος, δείγμα και της κακής βραδιάς που είχαν βρεθεί συνολικά οι «πράσινοι» αλλά δύο τρίποντα από Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλε έμελλε να διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… σε ένα μέτριο έως και κακό βράδυ για τον Παναθηναϊκό, υπήρχαν οι προσωπικότητες για να αναλάβουν δράση. Και έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, στην ουσία κρίθηκε από τα δύο clutch τρίποντα των Σιλβέν Φρανσίσκο και Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

MVP O… Ματίας Λεσόρ ο οποίος ήταν εξαιρετικός στα 24:13 ποτ αγωνίστηκε έχοντας 20 πόντους με 9/10 δίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (18π., 7ριμπ.) και Φρανσίσκο για το double-double (10π., 11ασ.)

ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑ… οι Ματέο Σπανιόλο (16π.) και Στέφαν Γιοκσίμοβιτς (13π.) ξεχώρισαν για την Μπασκόνια.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Στιούαρτ ο οποίος ήταν εκτός κλίματος αγώνα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… το κακό ποσστό του Παναθηναϊκού τα τρίποντα με μόλις 6/21, εκ των οποίων 4/19 έως και το τελευταίο λεπτό του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 43-40, 63-54, 85-79.

gazzetta.gr