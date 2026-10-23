Kερδίζει τη Φενερμπαχτσέ και... μένει μόνος με τον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός!
ΓΗΠΕΔΟ
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Στις 21:15 η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 21:15 τη Φενερμπαχτσέ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague. Με νίκη, θα πιάσει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επικράτησε χθες της Μπασκόνια στην Αθήνα.
Στους χθεσινούς αγώνες νίκησαν επίσης η Αναντολού Εφές, το Ντουμπάι, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Παρτιζάν.
Αποτελέσματα 7ης αγωνιστικής
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου
- Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 90-81
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου
- Αναντολού Εφές (Τουρκία) – Μπεσίκτας (Τουρκία) 89-80
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) – Ντουμπάι (ΗΑΕ) 91-107
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 99-113
- Παναθηναϊκός – Μπασκόνια (Ισπανία) 85-79
- Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) – Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 81-89
- Παρτιζάν (Σερβία) – Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 85-82, στην παράταση (75-75 στην κανονική διάρκεια)
Πρόγραμμα Παρασκευής 23 Οκτωβρίου
- 21:15 Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)
- 20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) – Βιλερμπάν (Γαλλία)
- 21:45 Παρί (Γαλλία) – Βαλένθια (Ισπανία)
Βαθμολογία (νίκες-ήττες)
- Παναθηναϊκός 6-1
- Φενερμπαχτσέ 5-1
- Ολυμπιακός 5-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 5-2
- Ντουμπάι 5-2
- Βαλένθια 4-2
- Ερυθρός Αστέρας 4-2
- Βίρτους Μπολόνια 4-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 4-3
- Μπαρτσελόνα 4-3
- Παρτιζάν 3-3
- Αναντολού Εφές 3-4
- Μπεσίκτας 3-4
- Ζαλγκίρις Κάουνας 2-4
- Βιλερμπάν 2-4
- Μπάγερν Μονάχου 2-5
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-5
- Παρί 1-5
- Αρμάνι Μιλάνο 1-6
- Μπασκόνια 1-6
Πηγή: ΚΥΠΕ