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Kερδίζει τη Φενερμπαχτσέ και... μένει μόνος με τον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός!

ΓΗΠΕΔΟ

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Στις 21:15 η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 21:15 τη Φενερμπαχτσέ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague. Με νίκη, θα πιάσει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επικράτησε χθες της Μπασκόνια στην Αθήνα.

Στους χθεσινούς αγώνες νίκησαν επίσης η Αναντολού Εφές, το Ντουμπάι, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Παρτιζάν.

Αποτελέσματα 7ης αγωνιστικής

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

  • Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 90-81

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

  • Αναντολού Εφές (Τουρκία) – Μπεσίκτας (Τουρκία) 89-80
  • Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) – Ντουμπάι (ΗΑΕ) 91-107
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 99-113
  • Παναθηναϊκός – Μπασκόνια (Ισπανία) 85-79
  • Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) – Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 81-89
  • Παρτιζάν (Σερβία) – Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 85-82, στην παράταση (75-75 στην κανονική διάρκεια)

Πρόγραμμα Παρασκευής 23 Οκτωβρίου

  • 21:15 Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)
  • 20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) – Βιλερμπάν (Γαλλία)
  • 21:45 Παρί (Γαλλία) – Βαλένθια (Ισπανία)

Βαθμολογία (νίκες-ήττες)

  • Παναθηναϊκός 6-1
  • Φενερμπαχτσέ 5-1
  • Ολυμπιακός 5-1
  • Χάποελ Τελ Αβίβ 5-2
  • Ντουμπάι 5-2
  • Βαλένθια 4-2
  • Ερυθρός Αστέρας 4-2
  • Βίρτους Μπολόνια 4-3
  • Ρεάλ Μαδρίτης 4-3
  • Μπαρτσελόνα 4-3
  • Παρτιζάν 3-3
  • Αναντολού Εφές 3-4
  • Μπεσίκτας 3-4
  • Ζαλγκίρις Κάουνας 2-4
  • Βιλερμπάν 2-4
  • Μπάγερν Μονάχου 2-5
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-5
  • Παρί 1-5
  • Αρμάνι Μιλάνο 1-6
  • Μπασκόνια 1-6

Πηγή: ΚΥΠΕ

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

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