Kερδίζει τη Φενερμπαχτσέ και... μένει μόνος με τον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 21:15 τη Φενερμπαχτσέ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague. Με νίκη, θα πιάσει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επικράτησε χθες της Μπασκόνια στην Αθήνα.

Στους χθεσινούς αγώνες νίκησαν επίσης η Αναντολού Εφές, το Ντουμπάι, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Παρτιζάν.

Αποτελέσματα 7ης αγωνιστικής

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 90-81

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

Αναντολού Εφές (Τουρκία) – Μπεσίκτας (Τουρκία) 89-80

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) – Ντουμπάι (ΗΑΕ) 91-107

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 99-113

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια (Ισπανία) 85-79

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) – Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 81-89

Παρτιζάν (Σερβία) – Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 85-82, στην παράταση (75-75 στην κανονική διάρκεια)

Πρόγραμμα Παρασκευής 23 Οκτωβρίου

21:15 Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) – Βιλερμπάν (Γαλλία)

21:45 Παρί (Γαλλία) – Βαλένθια (Ισπανία)

Βαθμολογία (νίκες-ήττες)

Παναθηναϊκός 6-1

Φενερμπαχτσέ 5-1

Ολυμπιακός 5-1

Χάποελ Τελ Αβίβ 5-2

Ντουμπάι 5-2

Βαλένθια 4-2

Ερυθρός Αστέρας 4-2

Βίρτους Μπολόνια 4-3

Ρεάλ Μαδρίτης 4-3

Μπαρτσελόνα 4-3

Παρτιζάν 3-3

Αναντολού Εφές 3-4

Μπεσίκτας 3-4

Ζαλγκίρις Κάουνας 2-4

Βιλερμπάν 2-4

Μπάγερν Μονάχου 2-5

Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-5

Παρί 1-5

Αρμάνι Μιλάνο 1-6

Μπασκόνια 1-6

Πηγή: ΚΥΠΕ