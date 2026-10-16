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Ιτούδης σε Διαμαντίδη: «Έλα ρε Μητσάρα, βάζεις τίποτα;»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Δημήτρης Ιτούδης συνάντησε τον Δημήτρη Διαμαντίδη πριν από το Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ και τον πείραξε, θυμίζοντας τις κοινές τους στιγμές στους «πράσινους».

Ο Δημήτρης Ιτούδης και ο Δημήτρης Διαμαντίδης είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν ξανά, λίγο πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο T-Center, για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Οι δύο άνδρες έχουν πανηγυρίσει μαζί σημαντικές επιτυχίες με τους «πράσινους», με τον Ιτούδη να βρίσκεται στο πλευρό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως συνεργάτης του και τον Διαμαντίδη να αποτελεί έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ομάδας.

Η συνάντησή τους είχε και μια ιδιαίτερα χαλαρή στιγμή. Ο προπονητής της Χάποελ πλησίασε τον άλλοτε αρχηγό του Παναθηναϊκού και τον πείραξε με μια χαρακτηριστική ατάκα: «Έλα ρε Μητσάρα, βάζεις τίποτα;».

Οι δυο τους αντάλλαξαν κουβέντες, αναπολώντας ουσιαστικά τα χρόνια της κοινής τους πορείας, ενώ ο Ιτούδης συναντήθηκε επίσης με τον Ομπράντοβιτς και τον Δημήτρη Κοντό.

sport-fm.gr 

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