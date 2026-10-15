Γιαννακόπουλος για Ναν: «Ο βασιλιάς επέστρεψε»

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο «T-Center» (16/10, 21:15) για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague με στόχο το 6/6 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Κέντρικ Ναν, μπορεί να μην αγωνιστεί κόντρα στους Ισραηλινούς αλλά μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρήκε την ευκαιρία να τον... καλωσορίσει σιγά-σιγά μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram γράφοντας σε story: «King is back (σ.σ. Ο Βασιλιάς επέστρεψε»).

Ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκεται στην τελική ευθεία της επιστροφής του στη δράση με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να τοποθετείται γύρω από τους τραυματίες της ομάδας στη media day του Παναθηναϊκού εν όψει Χάποελ: «Ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός, όπως οι Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας. Θα αποφασίσουμε πριν από το ματς αν αγωνιστεί ο Μπόνγκα».

gazzetta.gr