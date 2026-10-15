Οργή Μουρίνιο εν όψει του αγώνα με την ΑΕΚ!

Μετά την δραματική νίκη επί της Ρόμα με 4-3, η Ρεάλ έχει μπροστά της ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διάστημα από τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, καθώς θα χρειαστεί να δώσει τέσσερα συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων. Συγκεκριμένα, η σειρά των αναμετρήσεων ξεκινά στις 25 Οκτωβρίου με το μεγάλο ισπανικό ντέρμπι απέναντι στην Μπαρτσελόνα και συνεχίζεται με το παιχνίδι κόντρα στη Ρασίνγκ Σανταντέρ.

Στη συνέχεια, η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ (4/11, 19:45) στην «Allwyn Arena», στο πλαίσιο της League Phase του Champions League, πριν ολοκληρώσει αυτό το απαιτητικό σερί με την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Βαλένθια στις 7 Νοεμβρίου.

Η αναμέτρηση στο «Μεστάγια» ορίστηκε ημέρα Σάββατο, παρά το γεγονός ότι η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να έχει μόλις τρεις ημέρες ανάμεσα στα δύο παιχνίδια. Το βαρύ αγωνιστικό καλεντάρι φαίνεται πως δεν άρεσε καθόλου στον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα στο «Ολίμπικο» εξέφρασε τα παράπονά του.

«Η τεχνική επιτροπή διαιτησίας της Ισπανίας (CTA) μας κήρυξε μόλις πόλεμο, ανακοινώνοντας την τιμωρία του Βινίσιους ακριβώς πριν από το ματς με την Ρόμα; Το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι δείχνει έλλειψη σεβασμού.

Παίζουμε στην Αθήνα Τετάρτη βράδυ, θα επιστρέψουμε στη Μαδρίτη γύρω στις 5 το πρωί και μετά μας βάζουν να παίξουμε Σάββατο στη Βαλένθια.

Αυτό δεν μου φαίνεται καθόλου αθώο. Δεν δέχομαι τις συνηθισμένες δικαιολογίες για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Είμαι πολύ μεγάλος στο ποδόσφαιρο για να πιστέψω κάτι τέτοιο.

Τέρμα οι δικαιολογίες. Δεν είμαστε ανόητοι. Θα κάνω τα πάντα για να ανοίξω τα μάτια του κόσμου», τόνισε ο «Special One».

athletiko.gr