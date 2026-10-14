Μπαρτζώκας μετά το μυθικό διπλό: «Η μεγαλύτερη νίκη που κάναμε ποτέ - Έχετε καρύδια και προσωπικότητα»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τη Βαλένθια για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με τις «νυχτερίδες» να πραγματοποιούν εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο και να αποκτούν προβάδισμα που έφτασε μέχρι και τους 28 πόντους.

Στο δεύτερο μέρος, ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, αντέδρασαν με αποφασιστικότητα και ολοκλήρωσαν μια σπουδαία ανατροπή, στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση και φτάνοντας τελικά στη νίκη με 102-97.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής των Πειραιωτών μίλησε στους παίκτες του και υπογράμμισε πως το σημαντικότερο για εκείνον δεν ήταν το θετικό αποτέλεσμα, αλλά ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα που έδειξε η ομάδα σε μια τόσο δύσκολη συνθήκη

Αναλυτικά, η ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα: «Η μεγαλύτερη νίκη που κάναμε ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Με τον τρόπο που παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο, δείξατε τον χαρακτήρα σας και την προσωπικότητά σας. Σας βγάζω το καπέλο. Είναι κάτι που εκτιμώ πραγματικά. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν πίσω με 28 πόντους και νικήσαμε. Έχετε καρύδια και προσωπικότητα».

Kalimera! ☀️☕️❤️‍🔥 🎙️ “This is what Olympiacos is! You have guts, you have personality.” Coach Bartzokas couldn't have said it better! 👏🏽 From 28 points down to a remarkable comeback win in Valencia, his players showed exactly what it means to have the mindset of European champions: Heart. Character. Unbreakable belief. This is Olympiacos. This is what champions are made of! 🔴⚪️🔥 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #EuroLeague — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 14, 2026

sport-fm.gr